كشف دودو الجباس مهاجم وادي دجلة أسباب رحيله عن صفوف الفريق وأولوياته في المرحلة المقبلة، وحظوظ المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2019.

المهاجم البالغ 31 عاما تحدث مع FilGoal.com عن الموسم الأخير له مع دجلة قائلا: "لم يكن سهلا بالنسبة لي لأنني معتاد على أن أكون المهاجم رقم واحد".

وتابع "المدرب كبير ولديه طريقة لعب لا تتطلب الاعتماد على مهاجم صريح، ويعتمد على مهاجم وهمي".

وأكمل: "الموسم انتهى والفريق مستمرا في الدوري ولم أكن سعيدا بابتعادي عن المشاركة، تحدثت مع ماجد سامي وقلت له أنني لن أقبل أن أكون موظف".

الجباس الذي سجل هدفا وحيدا في الدوري المصري الموسم الماضي واصل "اتقفنا على فسخ التعاقد بشكل محترم".

وعن مستقبله كشف "لدي 3 عروض في مصر، وهناك نادي قبرصي والأولوية العودة لأوروبا، إذا لم تتواجد سأدرس العروض المتاحة في مصر، وأقرر الأيام المقبلة".

ويستعد المنتخب الوطني لافتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 توقع فوز مصر باللقب قائلا: "اعتقد أننا سنحقق اللقب، البطولة على أرضنا والجماهير من خلفنا".

وعن محمد صلاح تحدث قائلا "لدينا صلاح الذي وصل لمستو عال مثل البرتغالي لديها رونالدو ونحن لدينا صلاح".

واختار الجباس مهاجم مصر الأساسي في البطولة "مروان محسن يستحق المشاركة كأساسي، خاصة أنه لعب لفترة مع المنتخب".

وأشاد بأحمد علي مهاجم المقاولون والفراعنة قائلا "أحمد علي قدم موسما رائعا ويستحق الانضمام للمنتخب، ولأنه بعيد عن الفراعنة في الفترة الماضية مروان سيكون الأقرب للمشاركة كأساسي".

ويفتتح المنتخب الوطني استعدادته بلقاء زيمبابوي في مباراة الافتتاح غدا الجمعة في العاشرة مساء.

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