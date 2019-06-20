إيتو: لم أتهرب من تسديد ركلة جزاء المؤهلة لمونديال 2006 أمام مصر

رفض صامويل إيتو نجم منتخب الكاميرون الاهتمامات التي تشير إلى تهربه من تسديد ركلة الجزاء الحاسمة أمام مصر التي كادت تؤهل بلاده إلى كأس العالم 2006.

صامويل إيتو النادي : نادي قطر الكاميرون مصر

وأهدر بيير وومي ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة أمام مصر ضمن أخر جولات تصفيات مونديال 2006 ليفشل منتخب الكاميرون في التأهل لكأس العالم لصالح كوت ديفوار.

وقال إيتو خلال مؤتمر صحفي خاص بالدوري الإسباني في القاهرة: "تظل مباراة مصر في تصفيات مونديال 2006 ضمن الذكريات السيئة في مسيرتي الكروية".

ورد إيتو على سؤاله بشأن الأقاويل التي تقول أنه تهرب من تسديد الركلة وتركها لزميله وومي: "وومي هو كان المسؤول الأول عن تنفيذ ركلات الجزاء في المنتخب".

وأضاف غاضبا "كل هذه الأقاويل كاذبة، لم أتهرب من تسديد الركلة وإذا قال وومي أنني تهربت فهو أيضا كاذب".

وعندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل 1-1 والدقائق الأخيرة من المباراة حصل منتخب الكاميرون على ركلة جزاء إذا سجلها تقودهم لمونديال 2006.

لكن الظهير الأيسر الشهير وومي أهدرها أمام عصام الحضري ليفشل منتخب الكاميرون في التأهل لكأس العالم في ألمانيا.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا