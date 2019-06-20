إيهاب لهيطة: منتخب مصر يزور استاد القاهرة اليوم

الخميس، 20 يونيو 2019 - 17:04

كتب : أحمد الخولي

وليد سليمان - مصر - غينيا

كشف إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر عن زيارة سيقوم بها منتخب مصر اليوم الخميس لاستاد القاهرة قبل 24 ساعة فقط من افتتاح البطولة بلقاء الفراعنة أمام زيمبابوي.

وقال لهيطة في مداخلة هاتفية مع برنامج ستوديو 93.7 علي راديو "أون سبورت إف إم": "الفريق سيزور الاستاد من أجل التمشية والتعرف على أرض الملعب الرئيسي الذي سنلعب عليه غدا".

وأكمل "ولكن سيكون ذلك من خلال طريقة خاصة وإجراءات محددة من أجل الحفاظ على الأرضية".

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واضاف "تدريبات المنتخب ستكون الليلة في التاسعة والنصف مساءا باستاد الكلية الحربية".

واستطرد "نعود من التدريبات وسنغلق على أنفسنا وستكون هناك راحة تامة حتى موعد الذهاب لاستاد القاهرة غدا من أجل مواجهة زيمبابوي".

وأتم "هناك تفاؤل وثقة وهدوء أعصاب تحيط بالفريق وتسيطر على اللاعبين وننتظر فقط الدعم الجماهيري".

ويلعب منتخبا مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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