رسميا - شكوى جامبيا لن تؤدي لإقصاء الجزائر من أمم إفريقيا

أصدرت محكمة التحكيم الرياضية قرارها بشأن إمكانية استبعاد منتخب الجزائر من كأس الأمم الإفريقية لصالح منتخب جامبيا، وجاء الحكم في صالح محاربو الصحراء.

فقد رفضت المحكمة الرياضية الدولية طلب منتخب جامبيا باستبعاد الجزائر والمشاركة بدلا منها في بطولة أمم إفريقيا التي تنطلق الجمعة في مصر.

بداية القصة

فقد فاجأ توم سانتيفيه المدير الفني لمنتخب جامبيا الجميع عقب مباراة فريقه الودية أمام المغرب الأسبوع الماضي، بانتظار قرار مشاركتهم في أمم إفريقيا بدلا من الجزائر.

وقال سانتيفيه لوسائل الإعلام: "المشاركة في كأس أمم إفريقيا مازالت مطروحة لنا، ننتظر يوم الجمعة قبول دعوتنا للمشاركة بدلا من الجزائر"، فالمنتخب الجزائري تأهل كأول المجموعة الرابعة في التصفيات بـ11 نقطة بينما بنين تأهلت من المركز الثاني بـ 10 نقاط وجاء منتخب جامبيا ثالثا بست نقاط.

وتقدم منتخب جامبيا بشكوى لمحكمة التحكيم الرياضية (كاس) لإلغاء نتائج توجو في المجموعة بسبب مشاركة اللاعب جيمس أولوفادي جون جواز سفر كونه نيجيري في الأساس وجاء ذلك بعد تجاهل الاتحاد الإفريقي (كاف) الشكوى وفقا لتصريحات مدرب جامبيا.

في تلك الحالة يصبح لدى الجزائر 5 نقاط فقط بسبب الفوز على توجو ذهابا وإيابا ويتساوى المنتخب الجامبي مع الأخضر لحصده نقطة واحدة أمام توجو، لكن يتفوق منتخب جامبيا بفارق الأهداف ويتأهل مع بنين.

وأصدرت محكمة التحكيم الدولية يوم الخميس بيانا جاء نصه كالتالي:-

لوزان في 20 يونيو 2019

رفضت محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الاستئناف المقدم من اتحاد جامبيا لكرة القدم (GFF) ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) والاتحاد التوجولي فيما يتعلق بالاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد العالمي لكرة القدم والذي تعارض فيه أهلية اللاعب التوغجولي للمشاركة في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019 التي لعبت في أكتوبر 2018.

تم رفض احتجاج الاتحاد الجامبي لأول مرة من قبل المجلس التأديبي للكاف في يناير 2019.

أكد مجلس الاستئناف هذا القرار في فبراير 2019. ثم قدم الاتحاد الجامبي استئنافًا في نحكمة التحكيم الدولية ضد قرار مجلس استئناف الكافبالسعي إلى إلغاء القرارين السابقين.

بدأت المحكمة الدولية إجراءات التحكيم وعقدت جلسة استماع من مقرها في لوزان بسويسرا في 14 يونيو 2019 مع المشاركين إما حاضرًا جسديًا أو المشاركة عن طريق الفيديو.

يبقى قرار المحكم كما هو عليه.

وللجزائر ذكرى سيئة بشأن الاستبعاد من أمم إفريقيا بعد التأهل وكان ذلك في بطولة إفريقيا 94 التي أقيمت بتونس.

عام الأحزان 1994:

وقع منتخب الجزائر في مجموعة تضم منتخبات سيراليون والسنغال وغينيا بيساو وتوجو.

انسحب منتخب توجو بعد خوض 6 مباريات من أصل 8 في المجموعة ليتم حذف نتائجه كاملة.

ولم يكن انسحاب توجو السبب في إقصاء الجزائر رغم تأهلها وأحقيتها في المشاركة ببطولة 1994.

وانتهت منافسات المجموعة بتصدر سيراليون برصيد 10 نقاط والجزائر في المركز الثاني 9 نقاط ليتأهلا سويا بينما السنغال حلت ثالثة بخمس نقاط.

تقدم المنتخب السنغالي بشكوى عقب المباراة الختامية في التصفيات والتي حسمها منتخب الجزائر بأربعة أهداف نظيفة، وكانت الشكوى بسبب مشاركة مراد كاروف لاعب الجزائر رغم الإيقاف.

وعن خطأ كاروف دافع لاعب الجزائر عن نفسه فيما بعد قائلا: "لم يكن خطأي ولكن بسبب خطأ إداري لجهل المسؤولين بالقوانين".

وكان كاروف قد تلقى بطاقة حمراء في تصفيات أمم إفريقيا وتم إيقافه مباراتين، غاب عن مباراة بالفعل في التصفيات وأخرى في تصفيات كأس العالم.

وأوضح كاروف في تصريحات سابقة لصحيفة النهار الجزائرية "وقتها ظن المسؤولون عن المنتخب أنني انتهت عقوبتي ولكن بعد مشاركتي أمام السنغال تم اكتشاف أن ذلك غير صحيح".

اطلق الإعلام الجزائري على عام 94 عام الأحزان الكروي بسبب ما تعرضت له كرة القدم الجزائرية، فبعد استبعاد منتخب الجزائر رغم التأهل خرجت جميع الأندية الجزائرية من البطولات القارية في مفاجأة للمتابعين.

وكانت الجزائر أحد أبرز المرشحين للذهاب بعيدا في بطولة أمم إفريقيا 94 بتونس مثلما هو الحال بالنسخة الحالية في مصر.

ورغم أن الخطأ الإداري هذه المرة غير متعلق بمنتخب الجزائر نفسه لكن عملية الإقصاء كانت واردة - وفقا لتصريحات مدرب جامبيا.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

FilGoal.comيختبر معلوماتك فهل يمكنك معرفة أين أقيمت هذه النسخ من بطولة إفريقيا؟

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا