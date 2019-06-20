اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا تعتذر للمغرب

الخميس، 20 يونيو 2019 - 16:23

كتب : عاطف شادي

هاني أبو ريدة - قرعة أمم إفريقيا

قدمت اللجنة المنظمة لكأس إفريقيا 2019 برئاسة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، اعتذارا للمغرب بعد خطأ في خريطة الدولة العربية.

وأشارت اللجنة في اعتذارها إلى "خطأ غير مقصود" بظهور منطقة غرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة الإفريقية المشاركة في كأس إفريقيا.

وظهر الخطأ في موقع تذكرتي الذي يشتري منه الجمهور تذاكر مباريات البطولة وكذلك ظهر في الأغنية الرسمية للبطولة.

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وومنطقة الصحراء الغربية التي ظهرت على أنها غير تابعة للمغرب، هي منطقة متنازع عليها بين الدولة المغربية التي تراها خاضعة لسيطرتها وبين جبهة البوليساريو التي تعتبر الصحراء منطقة مستقلة عن المغرب.

وتشارك المغرب في البطولة وتلعب في المجموعة الرابعة ضد كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وتنطلق النسخة 32 من كأس إفريقيا يوم الجمعة بمباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي على استاد القاهرة.

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