تريزيجيه: إنجازاتي لنفسي وخروج كأس الأمم الإفريقية من مصر غير مقبول

قال محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إنه غير مهتم بما يتردد بأنه لا يأخذ حقه إعلاميا.

وأضاف تريزيجيه عبر قناة ام بي سي مصر "أتعب واجتهد وأسعى دائما للأفضل، البعض يمنحني حقي ويتحدث عني بشكل جيد".

واستدرك "لكن لا أشغل نفسي بمدى حصولي على حقي إعلاميا من عدمه والأمر لا يحزنني، فإنجازاتي احققها لنفسي".

وأشار جناح قاسم باشا "سعيد بخوض كأس الأمم الإفريقية في مصر وسط جماهيرها، ومن غير المقبول أن يخرج الكأس من مصر".

وأتم تصريحاته "اعتدت على الضغوط والتحديات وتربيت عليها منذ صغري في النادي الأهلي".

وتنطلق البطولة يوم الجمعة على أرض مصر بلقاء منتخب الفراعنة ضد زيمبابوي.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

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من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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