مهاجم زيمبابوي متحديا: نرغب في الوصول للنهائي.. لماذا لا نفعل مثل أياكس؟

الخميس، 20 يونيو 2019 - 15:17

كتب : FilGoal

تينو كاديوير - مهاجم زيمبابوي

رفع تينو كايديور مهاجم زيمبابوي راية التحدي قبل مواجهة منتخب مصر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية غدا الجمعة على استاد القاهرة.

مهاجم لو هافر الفرنسي قال: "في 2017 كان لدينا بعض اللاعبين الذين يتمتعون بالخبرة ولكن الآن بتنا فريقا أصغر في السن. يمكن القول إنه جيل جديد".

وأضاف لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" "إنه تشكيل جديد كلية، نلعب مع بعضنا البعض منذ فترة، وأدينا بشكل جيد منذ العام الماضي حينما لعبنا كأس كوسافا".

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وتابع "الجميع في زيمبابوي يريدنا أن نصل إلى الأدوار الإقصائية، ونحن كلاعبين نرغب في كتابة التاريخ. نأمل أن يتذكر الناس أسماءنا".

وعن هدف فريقه في البطولة، أشار "نأمل في كتابة تاريخ جيد، وأن يعرف الناس أننا أحد أفضل البلاد في إفريقيا، وإن كان ممكنا فنتمنى الوصول إلى النهائي".

وأردف "لم يتوقع أحد أبدا وصول أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولكنهم فعلوها وكانوا على بعد خطوات من الوصول للنهائي. لماذا لا يمكن لزيمبابوي أن تكرر ذلك؟ لا أحد يعلم".

صاحب الـ23 عاما أكمل "كان الأمر صعبا للغاية على الكرة الزيمبابوية خلال الأعوام الأخيرة، نحاول السيطرة على الوضع والمضي قدما ولكنه صعب جدا".

واستدرك "هناك العديد من المنتخبات الكبيرة في القارة ولا يمكن أن نقارن أنفسنا بهم في الوقت الحالي، وهذا النوع من البطولات يساعدك على الوصول إلى تصنيف أفضل. نريد أن يتحدث الناس عنا خلال العامين المقبلين".

وعبّر عن شعوره تجاه مواجهة مصر "إنه لفخر كبير أن نلعب في بطولة أمم إفريقيا، ويزداد الفخر عندما نلعب أمام مستضيف البطولة مصر في أول مباراة واللعب ضد أفضل لاعب إفريقي (محمد صلاح) وربما الأفضل في العالم".

وأتم "لن يكون الأمر سهلا بالنسبة لنا ولكننا سنذهب للعب بكل ما نملكه كي نمثل أمتنا والسعي لتحقيق الفوز".

ويلعب منتخبا مصر وزيمبابوي في المجموعة الأولى التي تضم أيضا الكونغو الديموقراطية وأوغندا (تعرف على كل مواعيد مباريات أمم إفريقيا).

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

اختر تشكيل مصر لمواجهة زيمبابوي في الافتتاح:

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