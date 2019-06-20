حراسة خاصة لرياض محرز

تخصصت حراسة خاصة في حماية رياض محرز نجم منتخب الجزائر أثناء منافسات كأس الأمم الإفريقية.

منذ وصول محرز إلى القاهرة مع منتخب بلاده وهناك حراسة مُشددة خُصصت له، حسب جريدة النهار الجزائرية.

عند وصول بعثة الجزائر إلى القاهرة قام 2 من الحُراس بمُرافقة جناح مانشستر سيتي الإنجليزي لركوب الحافلة سريعا، قبل أن يلتحق بقية زملائه تباعا.

ويُعتبر أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 من أهم نجوم البطولة رفقة محمد صلاح نجم منتخب مصر وساديو ماني قائد السنغال.

منتخب الجزائر يتواجد في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

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من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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