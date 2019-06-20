إسلام سليماني: نحن في مصر للتتويج بلقب الأمم الإفريقية

الخميس، 20 يونيو 2019 - 13:49

كتب : FilGoal

إسلام سليماني

شدد إسلام سليماني مهاجم منتخب الجزائر أن فريقه حضر إلى مصر للفوز بكأس الأمم الإفريقية.

وتنطلق البطولة في مصر يوم الجمعة المقبل، في ظل سعي منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب منذ 1990.

وقال سليماني في تصريحات مصورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "نحن هنا لكي نفوز بلقب كأس إفريقيا".

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وأضاف "سنفعل كل شيئ من أجل الفوز بالبطولة".

كان جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر قد دافع عن اختيار المهاجم إسلام سليماني رغم ابتعاده عن المشاركة في المباريات منذ عدة أشهر.

سليماني لم يلعب منذ 21 فبراير الماضي، بِسبب إبعاده من قبل مدرب فريق فينيرباهتشة التركي والمشاركة مع الرديف.

وقال جمال بلماضي في تصريحات أبرزتها جريدة الشروق الجزائرية: "تابعت سليماني جيدا، ووجدت أنه يتدرب بِجدية، ويُبدي إصرارا على التألّق وتقديم الأفضل في كأس أمم إفريقيا.

وأضاف بلماضي أنه طلب من زملائه في الجهاز الفني لـ محاربي الصحراء” بِتكثيف تدريبات سليماني وتنويعها، وأشار إلى أنه لمس نتائج مبشرة لدى مهاجم الخضر تُبشر بِالخير.

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المدير الفني لمنتخب الجزائر يعول على عامل الخبرة، لأن إسلام سليماني البالغ من العمر 30 عاما لعب 59 مباراة دولية ووسجل 26 هدفا.

ولعب سليماني هذا الموسم 25 مباراة مع فريقه التركي في كل البطولات وسجل 5 أهداف.

ووصلت بعثة منتخب الجزائر إلى مطار القاهرة يوم الأربعاء استعدادا للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

بعد أن قضى منتخب الجزائر معسكر الإعداد للبطولة في الدوحة تخلله مباراتين وديتين أمام كل من مالي وبوروندي.

منتخب الجزائر يتواجد في المجموعة الثالثة للبطولة بجانب كل من السنغال وكينيا وتنزانيا.

ويفتتح محاربو الصحراء مبارياتهم في أمم إفريقيا بمواجهة كينيا يوم 23 يونيو الجاري بملعب الدفاع الجوي.

ثم يلعب منتخب الجزائر ضد السنغال يوم 27 يونيو في استاد الدفاع الجوي، قبل أن يختتم مباريات المجموعة يوم 1 يوليو ضد تنزانيا في ملعب السلام.

وتقام البطولة بمشاركة 24 منتخبا على 6 مجموعات لأول مرة في تاريخ المسابقة الإفريقية.

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من المجموعات الـ6، سيتأهل البطل والوصيف وأفضل 4 ثوالث.

سيتم وضع الـ6 ثوالث في جدول منفصل مع نهاية مباريات الدور الأول، ويتأهل الـ4 الأوائل في ذلك الجدول.

وتعد تلك هي خامس مرة تنظم خلالها مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية، إذ نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

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