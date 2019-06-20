خاص إبراهيم حسن يكشف عبر في الجول سبب شجار لبنان الشهير.. وسر صورة الرشاش

الخميس، 20 يونيو 2019 - 14:11

كتب : أحمد العريان

شجار لبنان الشهير

حسام حسن يمسك ببندقية يحملها جندي في ملعب كرة قدم! كانت صورة مثيرة للجدل من مباراة لمنتخب مصر مع فريق مكون من أندية لبنان.

ما الذي حدث؟

يسترجع إبراهيم حسن سبب ذلك الشجار ولماذا ظهرت أسلحة في ميدان رياضة.

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