حسام حسن يمسك ببندقية يحملها جندي في ملعب كرة قدم! كانت صورة مثيرة للجدل من مباراة لمنتخب مصر مع فريق مكون من أندية لبنان.

ما الذي حدث؟

يسترجع إبراهيم حسن سبب ذلك الشجار ولماذا ظهرت أسلحة في ميدان رياضة.

طالع أيضا

رئيس كاف يدافع عن نفسه ضد اتهامات عائد بث كأس إفريقيا

مصر.. ضد المنطق

اختبر معلوماتك - رتب مدربي كأس إفريقيا وفقا لجنسياتهم

مصري ضمن أكبر 15 لاعبا في كأس إفريقيا

سينما بوسط البلد تعرض مباريات كأس إفريقيا