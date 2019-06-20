رسميا - زينتشينكو مستمر مع سيتي حتى 2024

أعلن نادي مانشستر سيتي يوم الخميس رسميا تمديد عقد لاعبه الأوكراني الشاب أوليكسندر زينتشينكو.

وذكر سيتي في بيان: "يسعدنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع أوليكسندر زينتشينكو حتى عام 2024".

ومدد اللاعب الأوكراني عقده لمدة 3 مواسم بعدما كان ينتهي في صيف 2021.

وقال زينتشينكو في تصريحات لموقع ناديه: "من الصعب التعبير عن مدى سعادتي بالتوقيع لسيتي من جديد".

وأضاف "يقدم هذا النادي للاعبين كل ما يحتاجون إليه للتحسن والتطور، لذلك اتشرف بالبقاء هنا لمدة خمس سنوات أخرى".

يسعدنا أن نعلن عن تمديد التعاقد مع أوليكسندر زينتشينكو @Azinchenko17 حتى عام 2024 🙌 🔵 #السيتيpic.twitter.com/Xbve6hTiO0 — نادي مانشستر سيتي (@Cityarabia) June 20, 2019

في صيف 2016 تعاقد سيتي مع زينشينكو لاعب نادي أوفا الروسي الأوكراني حين كان يبلغ من العمر 19 عاما.

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