من تسديدة حسام حسن إلى صاروخ محمد زيدان، من مقصية هاني رمزي إلى هدف محمد أبو تريكة.

العديد والعديد من الأهداف الجميلة سجلها منتخب مصر في بطولته المفضلة، كأس إفريقيا.

FilGoal.com يستعرض أجملها.

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