خاص فيديو في الجول - أجمل أهداف مصر في كأس إفريقيا

الخميس، 20 يونيو 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

مصر

من تسديدة حسام حسن إلى صاروخ محمد زيدان، من مقصية هاني رمزي إلى هدف محمد أبو تريكة.

العديد والعديد من الأهداف الجميلة سجلها منتخب مصر في بطولته المفضلة، كأس إفريقيا.

FilGoal.com يستعرض أجملها.

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