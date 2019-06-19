رسميا - ماركو جيامباولو مديرا فنيا لـ ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين ماركو جيامباولو مديرا فنيا لمدة موسمين خلفا لمواطنه جينارو جاتوزو.

ورحل جاتوزو عن تدريب الفريق بنهاية الموسم عقب فشل الروسونيري في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

جيامباولو فسخ تعاقده بالتراضي مع سامبدوريا ليتولي مهمة ميلان بعقد قد يتم تجديده لموسم إضافي ثالث لينتهي في صيف 2022.

جيامباولو أدار 324 مباراة في جميع المسابقات منها 270 مباراة في الدوري الإيطالي.

وتولي جيامباولو المهمة الفنية لفرق كالياري وسيينا وكاتانيا وتشيزينا وبيريشيا وإيمبولي.

وفقا لموقع ميلان الرسمي فإن الإيطالي البالغ 52 عاما سيبدأ عمله الرسمي في قيادة الفريق في التاسع من يوليو المقبل.

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