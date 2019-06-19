يويفا يرفض استئناف باريس بشأن إيقاف نيمار

الأربعاء، 19 يونيو 2019 - 18:20

كتب : FilGoal

نيمار

رفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استئناف تقدم به نادي باريس سان جيرمان لرفع الإيقاف عن لاعبه نيمار الذي أوقفه الأول 3 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وبسبب إهانة لاعب البرازيل للحكام في وسائل تواصل اجتماعي عقب خروج باريس من ثمن نهائي الموسم الماضي لدوري أبطال أوروبا عاقبه يويفا.

وخسر باريس في ملعبه أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في إياب دور الـ16 ليودع البطولة وكان الهدف الثالث للأخير من ركلة جزاء استعان الحكم بالفيديو لاحتسابها.

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وشن نيمار غضبه على الحكام متهما إياهم بظلم فريق باريس والتسبب في إقصائه من البطولة القارية.

وبذلك إذا استمر نيمار مع بطل فرنسا لن يشارك في أول 3 مباريات من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020.

وليس واضحا موقف نيمار من الاستمرار مع باريس في ظل قول تقارير إن اللاعب البالغ عمره 27 يريد الرحيل عن الدوري الفرنسي.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن باريس سان جيرمان، الذي تملكه مجموعة قطر للاستثمار الرياضي، لا يمانع بيع نيمار لكن بشرط الحصول على نفس القيمة التي اشترى بها اللاعب من برشلونة في 2017.

وكتبت تقارير أن نيمار يريد العودة لبرشلونة الذي توهج معه على مدار 4 مواسم من 2013 إلى 2017.

ونيمار هو أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بعدما دفع باريس مبلغا قدره 222 مليون يورو لانتدابه.

ويغيب نجم سانتوس السابق عن منتخب بلده البرازيل في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليا بسبب الإصابة.

باريس سان جيرمان نيمار

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