رسميا – باق لعامين جديدين.. ماتا يجدد تعاقده مع مانشستر يونايتد

أعلن مانشستر يونايتد توصله لاتفاق مع لاعبه خوان ماتا لتجديد تعاقده لعامين إضافيين ليضمن بقائه في صفوف الفريق حتى صيف عام 2021.

خوان ماتا النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويحق للطرفين تمديد التعاقد لموسم ثالث حال التوصل لاتفاق حينها.

وانضم ماتا إلى مانشستر يونايتد في يناير من عام 2014 قادما من صفوف تشيلسي وتوج رفقة الفريق بلقب لكل من الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترف ولقبين للدرع الخيرية.

وقال ماتا لموقع يونايتد الرسمي: "إنه لفخر كبير أن أستمر في تمثيل ذلك النادي المدهش وجماهيره العظيمة، أنا هنا في مانشستر يونايتد لخمس سنوات وأنا فخور بأنني أقول بأن أولد ترافورد منزلي".

وتابع "أتطلع للعمل مع أولي جونار سولشاير وطاقمه الفني الرائع ورؤيته المثيرة لمستقبل هذا النادي وأنا سعيد بأنني سأصبح جزءا من ذلك".

فيما قال سولشاير: "خوان لاعب محترف حقيقي وأحد أذكى اللاعبين الذين عملت معهم هو مثال رائع لكل اللاعبين الصغار لدينا وهو يعي مدى أهمية أن تكون لاعبا لمانشستر يونايتد".

وأتم سولشاير "كل شيء يقدمه ماتا في الملعب سوف يساعد الشباب في الوصول لأهدافهم خلال المواسم المقبلة وأنا سعيد أنه جدد تعاقده فأنا أعرف أن موهبته وعقليته لا يقدران بثمن".

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