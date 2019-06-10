يوفنتوس يفكر في التخلص من 5 لاعبين لاستعادة بوجبا

يبدو أن الفرنسي بول بوجبا مُتفتح للعودة مجددا وارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي، الأمر الذي يكلف السيدة العجوز بيع 5 لاعبين لضمه.

بول بوجبا النادي : مانشستر يونايتد يوفنتوس

وزادت التكهنات حول رحيل الفرنسي عن ملعب أولد ترافورد بعد 3 مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب شعوره بعدم السعادة من طريقة تعامل النادي معه.

اللاعب زار أكثر من مرة مدينة تورينو الإيطالي كما تواجد في حفل اعتزال المدافع أندريا بارزالي التي جاءت كجزء من احتفالات يوفنتوس بلقب الدوري.

وحسب صحيفة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس قد يبيع 5 لاعبين من أجل ضم الفرنسي وهم جواو كانسيلو ودوجلاس كوستا وخوان كوادرادو وماريو ماندزوكيتش وماتيا بيرين.

ويضع يوفنتوس خطة بيع اللاعبين الذي لا يفكر ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد - الذي يقترب من تولي المهمة بشكل رسمي – أو اللاعبين الذي تقل قيمتهم السوقية.

بوجبا البالغ 26 عاما حقق مع يوفنتوس خلال 4 مواسم 8 ألقاب وخسر نهائي دوري الأبطال 2015 أمام برشلونة الإسباني، ورحل مقابل 105 مليون يورو لصفوف مانشستر يونايتد.

ويبدو أن الظهير البرتغالي هو أكثر لاعب يجلب الأموال لإدارة السيدة العجوز بقيمة لا تقل عن 50 مليون يورو في ظل الصراع بين قطبي مدينة مانشستر.

في حين أن اللاعبين الأربعة قد يساهمون بقيمة بيعهم تساعد النادي على شراء بول بوجبا أو المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من صفوف أياكس الهولندي.

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