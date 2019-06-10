بالفيديو- شرح كيفية استقبال البث الأرضي الرقمي لمتابعة كأس الأمم الإفريقية مجانا

الإثنين، 10 يونيو 2019 - 13:28

كتب : Filgoal Team

البث الأرضي على تايم سبورت

نشرت قناة cbc عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، فيديو توضيحي لكيفية استقبال قناة Time Sports التي تعرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية عبر بثها الأرضي.

وأوضحت القناة أنه للتأكد من أن الشاشة بها إمكانية دعم البث الرقمي الأرضي، تُطبق الخطوات التالية.

- الذهاب إلى الإعدادات.

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- الذهاب إلى القنوات.

- توليف وإعدادات القناة.

- توليف تلقائي.

- بحث رقمي فقط.

- انتظر التحميل ثم اضغط على تم واختيار قناة Timesports.

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