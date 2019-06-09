مجموعة مصر – أوغندا تتعادل سلبيا استعدادا لكأس الأمم

الأحد، 09 يونيو 2019 - 21:42

كتب : محرر في الجول

منتخب أوغندا

تعادل منتخب أوغندا سلبيا مع منتخب تركمانستان اليوم الأحد وديا في أبو ظبي، استعدادا لمشاركة أوغندا في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر.

ولعب المنتخب الأوغندي المباراة دون حضور جماهير بناء على طلب سباستيان ديسابر المدير الفني.

ولعب منتخب أوغندا بتشكيل أغلبه من العناصر الأساسية مع غياب دينيس أونيانجو حارس صن داونز وقائد الفريق.

وكانت أخطر فرصه عن طريق نجمه فاروق ميا من ركلة حرة، اصطدمت بالعارضة.

ومن المقرر أن يلعب منتخب أوغندا ضد كوت ديفوار وديا بحضور جماهيري يوم السبت المقبل في أخر استعداداته قبل كأس الأمم الإفريقية.

ويفتتح منتخب أوغندا مشواره في كأس الأمم الإفريقية بمواجهة الكونغو الديموقراطية يوم 22 يونيو الجاري.

ويلعب بعدها المنتخب الأوغندي ضد زيمبابوي ويختتم مشوار المجموعات بمواجهة منتخب مصر.

أوغندا مصر في إفريقيا

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