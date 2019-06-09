قميصه تلطخ بالتراب مجددا.. نادال بطلا لـ رولان جاروس للمرة 12

لا يُقهَر على الأراضي الترابية، وقميصه يُلطَخ بتراب فيليب شاترييه في كل إجازة صيفية، وكأس رولان جاروس خُلقَت لأجل يديه.

رافاييل نادال يتوج ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس) للمرة 12 في تاريخه، والثالثة على التوالي.

الماتادور الإسباني قهر منافسه النمساوي دومينيك ثيم بثلاثة مجموعات مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: 6-3، 5-7، 6-1، 6-1.

23 wins in a row at Roland-Garros…@RafaelNadal wins his 12th title in Paris 6-3 5-7 6-1 6-1 over Dominic Thiem. 🎾 https://t.co/uLebPf6COb#RG19 pic.twitter.com/yEoAq1ghdE — Roland-Garros (@rolandgarros) June 9, 2019

ليكرر نادال فوزه على ثيم، بعد أن تفوق عليه في نهائي النسخة الماضية.

المباراة التي أقيمت على ملعب فيليب شاترييه، شهدت كسر لإرسال نادال في المجموعة الأولى، ليرد البطل الإسباني بأربعة أشواط متتالية ويحسمها 6-3.

في المجموعة الثانية صمد ثيم وأطال التنافس حتى كسر إرسال نادال وجرّده من مجموعة وأدرك التعادل.

قبل أن يأتي رد نادال قاسيا، ويترك شوطين فقط لمنافسه في المجموعتين التاليتين.

نادال رفع رصيده في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) إلى 18 إجمالا، خلف السويسري روجر فيدرير صاحب الـ20 بطولة إجمالا في الجراند سلام.

كما لم يخسر نادال سوى مباراتين في مسيرته برولان جاروس منذ مشاركته الأولى عام 2005، ولم يتغيب عن المباراة النهائية سوى مرة واحدة.

عندما يموت نادال، فلتخصصوا له قبرا أسفل ملعب فيليب شاترييه.

اقرأ أيضا

تونس.. وجنون عصام الشوالي

منتخب مصر: موعد انضمام صلاح لمعسكر أمم إفريقيا لم يتحدد

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين في اجتماع الجبلاية

ملعب الإسماعيلية.. مسرح أحلام النجوم السوداء

من أسوان والدقهلية.. ثنائي مصري في كوبا أمريكا 2019