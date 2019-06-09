بالفيديو – لا مزيد من الحظ العاثر في ركلات الترجيح.. إنجلترا تحصد برونزية دوري أوروبا

حصدت إنجلترا المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية، بفوزها 6-5 بركلات الجزاء الترجيحية على سويسرا بعد التعادل 0-0 في الوقتين الأصلي والإضافي.

لتحصد إنجلترا برونزية النسخة الأولى من المسابقة، بعد أن خسرت 1-3 أمام هولندا.

إنجلترا واصلت التغلب على عقدة ركلات الترجيح التي لازمتها طويلا، بعد أن فكتها في مواجهة كولومبيا بمونديال 2018.

منتخب الأسود الثلاثة لم يكن قد فاز سوى في مرتين من أصل آخر 6 ركلات ترجيحية خاضها، لكنه عبر الساعات السويسرية بنجاح.

إنجلترا كادت أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 14 عن طريق رحيم سترلينج، لكن يان سومير أحد نجوم المباراة أبعد الكرة وحافظ على الشباك السويسرية نظيفة.

الهجمات الإنجليزية تواصلت، عندما مرت رأسية ديلي آلي مباشرة فوق المرمى السويسري في الدقيقة 35.

في الشوط الثاني تواصلت المباراة في اتجاه واحد، وارتدت الكرة من القائم السويسري بعد تعامل دفاعي خاطئ.

أول رد سويسري حقيقي حدث في الدقيقة 56 بتسديدة القائد جرانيت جاكا، لكن جوردان بيكفورد أبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

في الدقيقة 84، لم تكن المباراة لتحتاج إلى وقت إضافي إن لم تتدخل تقنية حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف كالوم ويلسون الذي دخل بديلا لـ هاري كين.

سومير واصل إبداعه في الشوط الإضافي الأول، عندما تصدى لهجمة إنجليزية مزدوجة في الدقيقة 99، برأسية آلي أولا، ثم متابعة سترلينج ثانيا.

سترلينج واصل التهديد، وأطلق قذيفة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 117 ارتدت من التقاء القائم والعارضة.

ليلجأ المنتخبات إلى ركلات الجزاء الترجيحية، ويضطران إلى خوض 6 دروات من التسديد حتى يحسما الفائز.

هاري ماجواير، وروز باركلي، وجادون سانتشو، ورحيم سترلينج، وجوردان بيكفورد سجلوا بنجاح لـ إنجلترا، في مقابل 5 تسديدات ناجحة لـ سويسرا بواسطة: ستيفن زوبير، جرانيت جاكا، مانويل أكانجي، كيفن مبابو، فابيان شار.

بيكفورد صار أول حارس مرمى في تاريخ إنجلترا يسجل ويتصدى في ركلات ترجيح واحدة.

لينتقل المنتخبان إلى ركلات الموت المفاجئ، التي شهدت تسديدا ناجحا من إيريك داير لـ إنجلترا، في مقابل إهدار يوسيب درميتش بعد أن تصدى بيكفورد.

ومن المنتظر أن يتحدد بطل دوري الأمم الأوروبية اليوم في المباراة النهائية بين البرتغال وهولندا.

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