ميرور: مورينيو مستعد للدخول في مفاوضات لتدريب نيوكاسل

أبدى جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق استعداده للدخول في مفاوضات مع شيخ خالد بن زايد آل نهيان المالك المحتمل لنادي نيوكاسل يونايتد. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا خلال الأسبوع الماضي أوضحت من خلاله أن شيخ خالد لديه خططه تجاه الإدارة الفنية للفريق، وسيقوم بإقالة رافا بينيتث، وأحد أبرز المرشحين لتدريب النادي هما، مورينيو وأرسين فينجر مدرب أرسنال السابق.

وأوضحت الصحيفة أن مورينيو يعلم جيدا اهتمام نيوكاسل بخدماته وأخبر أصدقائه أنه سيفكر جديا في تلك الخطوة.

وألمح التقرير إلى أن مورينيو ليس لديه أي مشكلة تجاه نيوكاسل خاصة وأنه عمل في وقت سابق مع معلمه وأيقونة جيوش المدينة بوبي روبسون سواء في سبورتنج لشبونة أو بورتو أو برشلونة في التسعينيات.

وصرح مورينيو في وقت سابق خلال العام الماضي قبل مواجهة نيوكاسل :"أحب الذهاب إلى هذا الملعب، أحب شعور أنني ذاهب إلى منزل السيد روبسون، وأحب هذه الأجواء، إنها جماهير حماسية للغاية".

ويرى مورينيو أن نيوكاسل سيكون تحديا جديدا للغاية إذ أنه ليس من ضمن صفوة أو كبار أوروبا، لكن من المحتمل أن يصبح منهم وأن ينافس على الألقاب.

ولم يفز مورينيو قط على ملعب سانت جايمس بارك في الدوري، إذ أنه واجهه كمدرب لمانشستر يونايتد وتشيلسي في 7 مواجهات خسر في 4 وتعادل في 3.

مورينيو حصد كمدرب 25 لقبا، منها بطولتي دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان على الترتيب ولقب الدوري الأوروبي مع مانشستر يونايتد، بجانب الفوز بلقب الدوري البرتغالي مرتين وكأس البرتغال مرة وكأس السوبر البرتغالي مرة والدوري الأوروبي مرة مع النادي البرتغالي.

أما مع تشيلسي فحصد لقب الدوري الإنجليزي 3 مرات وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الرابطة 3 مرات والدرع الخيرية مرة.

وتوج مع إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا مرة وكأس السوبر الإيطالية مرة، بجانب فوزه مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني مرة، وتوج مع يونايتد بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية.

المدرب البرتغالي أقيل من منصبه كمدرب لمانشستر يونايتد على خلفية سوء النتائج في شهر ديسمبر الماضي.

اقرأ أيضا

تونس.. وجنون عصام الشوالي

منتخب مصر: موعد انضمام صلاح لمعسكر أمم إفريقيا لم يتحدد

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مناقشة استئناف الدوري دون الدوليين ومحورين في اجتماع الجبلاية

ملعب الإسماعيلية.. مسرح أحلام النجوم السوداء

من أسوان والدقهلية.. ثنائي مصري في كوبا أمريكا 2019