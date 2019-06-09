تفضل إدارة النادي الإسماعيلي أن يكون المدرب الجديد للفريق الأول أجنبيا، وذلك حسبما علم FilGoal.com من مصدر في النادي.

وصرح المصدر لـFilGoal.com :"إدارة النادي استقرت على أن تكون الأولوية في تولي هذه المهمة خلال الموسم المقبل للمدرب الأجنبي، وهناك مجموعة من السير الذاتية سيتم الاستقرار على أحدها في أقرب فرصة".

وواصل "سيقوم المدرب الأجنبي الجديد بتحديد مجموعة اللاعبين الذين سيستمرون مع الفريق بجانب تحديد احتياجات الفريق".

وأتم "سيتم عقد اجتماع خلال الساعات القليلة المقبلة لتحديد هوية المدير الفني الجديد والجهاز المعاون له".

وكان إبراهيم عثمان رئيس الإسماعيلي قد أوضح في وقت سابق أن كل الخيارات مطروحة أمام مجلس الإدارة، وأنه سيعقد اجتماعا لتحديد ملامح الفترة المقبلة سواء لتحديد مجموعة اللاعبين الذين سيستمرون في الموسم المقبل، أو بدء فترة الإعداد.

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في الدوري، ويتبقى له مباراة واحدة بعد كأس الأمم ضد الزمالك.

محمود جابر المدير الفني الحالي لـ الإسماعيلي تولى المهمة بشكل مؤقت لحين نهاية الموسم، وذلك بعد رحيل سيدومير يانيفسكي.

ما الذي حدث مع سيدومير يانيفسكي؟

مدرب الدراويش كان قد رفض قرار إدارة النادي في وقت سابق بإيقافه وتحويله للتحقيق بسبب تصريحاته التي وجدت الإدارة أنها مسيئة للمجلس.

وترك سيدومير تدريبات الإسماعيلي غاضبا عقب الخسارة من حرس الحدود بنتيجة 1-0 في الدوري في وقت سابق بسبب شعوره بالتجاهل من قبل الجهاز المعاون الجديد له.

ويقود الفريق فنيا حتى الآن طاقم مكون من محمود جابر وعطية صابر وصبري المنياوي.

ورفض مدرب الدراويش أي حلول للتراضي مع النادي، بل وصمم على تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمطالبة بحقوقه كاملة.

هل يمكنك اختيار التشكيل المثالي للإسماعيلي بعد نهاية الموسم؟

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