خبر في الجول – الخطيب يجتمع بلجنة التخطيط

الأحد، 09 يونيو 2019 - 14:01

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - الأهلي

يجتمع محمود الخطيب رئيس الأهلي بلجنة التخطيط في النادي، التي يرأسها طه إسماعيل وتضم في عضويتها زكريا ناصف.

الاجتماع الذي يقام في مقر النادي اليوم الأحد، سيشمل حسبما علم FilGoal.com مناقشة التقارير الفنية بقطاع الكرة وعلى رأسها الفريق الأول.

الاجتماع سيناقش مرحلة الإعداد للموسم الجديد، بجانب ما يحتاجه الفريق من صفقات.

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وكذلك سيتضمن الاجتماع دراسة ملفات بقية قطاع الكرة، لوضع ما وصفه مصدر داخل النادي بـ"نظام شامل يساعد على تطوير فرق الشباب والناشئين والأكاديميات لتكون خط الإمداد الأول للفريق الأول بدلا من الاعتماد المطلق على الصفقات".

الأهلي يحتل حاليا المركز الأول في ترتيب بطولة الدوري برصيد 74 نقطة من 32 مباراة، ويتبقى له مباراتين يخوضهما بعد كأس الأمم الإفريقية أمام المقاولون العرب والزمالك.

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