خاص مصدر من الزمالك لـ في الجول: حفني مستمر مع الفريق الموسم المقبل

الأحد، 09 يونيو 2019 - 13:36

كتب : FilGoal

أيمن حفني - حسن مجدي - الزمالك - حرس الحدود

لن يرحل أيمن حفني صانع ألعاب نادي الزمالك عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.

وقال مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com: "تتمسك إدارة الزمالك باستمرار أيمن حفني خلال الموسم المقبل، ولا صحة لأنباء الاستغناء عنه".

وأوضح "حفني أحد عناصر الخبرة التي يحتاجها الفريق، كونه أحد اللاعبين الكبار وسيكون معنا في الموسم المقبل".

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وأتم "المصدر الذي يلعب فيه أيمن حفني يحتاج لتواجد أكثر من لاعب جاهز ومميز، وحفني أحد أبرز اللاعبين في مركزه".

أيمن حفني انضم لنادي الزمالك خلال موسم 2014/2015 قادما من صفوف نادي طلائع الجيش.

صاحب الـ33 عاما شارك هذا الموسم في 10 مباريات فقط بين الدوري والكأس، والكونفدرالية الإفريقية. سجل فيهم هدفا وحيدا وصنع اثنين آخرين.

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