المخضرمان سيسينيو وبوتي يقودان بنين في كأس إفريقيا

أعلن منتخب بنين قائمة لاعبيه المشاركة في كأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في 21 يونيو وتستضيفها مصر، والتي ينشط معظمها في فرنسا ويقودها المخضرمان ستيفان سيسينيو وميكايل بوتي البالغ عمريهما 35 و34 عاما على الترتيب.

ويستعد المنتخب المكنى بالسناجب للمشاركة في الكأس القارية لرابع مرة في تاريخه ويواجه في المجموعة السادسة فرق الكاميرون وغانا وغينيا بيساو.

وعلى رأس القائمة، التي اختارها المدرب الفرنسي ميشيل دوسوييه، ستيف مونييه هداف المنتخب برصيد هدفين في تصفيات البطولة القارية والذي يلعب في هدرسفيلد تاون الإنجليزي ويبلغ عمره 24 عاما.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراس المرمى: ساتورنين ألاجبي (نيورت - فرنسا) - شريف كاكبو (بوفل - بنين) - فابين فارنول (ملاطياسبور - تركيا)

المدافعون: خالد أدينو (اميان - فرنسا) - مواس أديلو (ليفادياكوس - اليونان) - سيدو باراز (مولين-ايزير - فرنسا) - رودريج فاسينو (بوفل بورجو - بنين) - إيمانويل إيمورو (كاين - فرنسا) - دافيد كيكي (ريد ستار - فرنسا) - جونيور سالومون (بلاتو يونايتد - نيجيريا) - أوليفييه فيردو (سوشو - فرنسا)

لاعبو الوسط: جوردان اديوتي (أوسير - فرنسا) - تيجاني انان (اتحاد بن قردان - تونس) - سيسي دالميدا (يوفيل تاون - إنجلترا) - رودريج كوسي (الإفريقي - تونس) - ماما سيبو (تولون - فرنسا) - ستيفان سيسينيو (جنشربرليجي - تركيا)

المهاجمون: دافيد جيجلا (نيورت - فرنسا) - جوديل دوسو (فادوز - ليشتنشتاين) - ستيف مونيي (هدرسفيلد تاون - إنجلترا) - ميكايل بوتي (ادانا ديميرسبور - تركيا) - ديسيري ازانكبو (سينيكا - سلوفينيا) - سيبيو سوكو (هانزا روستوك - ألمانيا)

وتستهل بنين رحلتها في مصر بمواجهة غانا في ملعب الإسماعيلية في 25 يونيو ثم تصطدم بغينيا بيساو ثم الكاميرون حاملة اللقب.

وتسعى بنين خلف أول فوز في تاريخها بكأس إفريقيا التي حصدت فيها نقطة وحيدة في مشاركاتها السابقة.