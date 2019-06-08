الترجي: سنعيد كأس إفريقيا لكن سنقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية

السبت، 08 يونيو 2019 - 16:28

كتب : FilGoal

الترجي - الوداد

قال رياضي التويتي رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي التونسي إن فريقه سيعيد كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لكنه سيشكو الأخير في المحكمة الرياضية الدولية.

وصرح التويتي لوكالة الأنباء الألمانية "سنعيد الكأس والميداليات، لكن سنقدم شكوى إلى المحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف بشأن نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "تأكد لنا أن مصدر قرار إعادة النهائي هو المكتب التنفيذي لكاف".

أخبار متعلقة

إسبانيا والبرتغال تنويان التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030 عبد الفتاح لـ في الجول: استكمال الدوري بقوانين كرة القدم القديمة تقارير: الجزائر مرشحة لاستضافة إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وحكم أوروبي يدير اللقاء رسميا – مونتنيجرو تعلن إقالة مدربها الصربي "بسبب التغيب عن لقاء كوسوفو"

وطلب كاف من مسؤولي الترجي إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد قراره بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.

وتوج الترجي باللقب بعد انسحاب الوداد اعتراضا على عدم احتساب هدف صحيح سجله وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وحين طلب لاعبو الوداد استعانة الحكم بالفيديو لمراجعة قراره فوجئ الجميع أن التقنية لا تعمل في ملعب رادس.

وأردف التويتي "مسؤولو كاف كانوا على علم بأن تقنية الفيديو لا تعمل لأن الملعب كان تحت تصرفهم قبل موعد المباراة بثلاثة أيام. الحكم أخبر قائدي الناديين أن الفيديو لا يعمل من قبل أن تبدأ المباراة".

ومع توقف اللعب وتقدم الترجي بهدف في المباراة، وتقدمه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، نزل أحمد أحمد رئيس كاف إلى الملعب وأخبر الحكم أن يلغي المباراة في حال رفض الوداد استئنافها.

وبالفعل أعلن الجامبي بكاري جاساما انتهاء المباراة وتتويج الترجي قبل أن يعود كاف بعد أيام ويقرر إعادتها.

وأوضح كاف أن المباراة ستعاد خارج تونس وستقام بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019.

الترجي الوداد دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

مايكروفون إفريقيا – "براااافو يا ثابت" التي سلبت القائم حقه 20 دقيقة | مصر
استعدادات أمم إفريقيا - 30 ألفا يحضرون مباراة مصر وتنزانيا 21 دقيقة | إفريقيا
كيكر الألمانية: نورنبيرج مهتم بضم عمرو وردة.. المدرب يريد تدريبه من جديد 40 دقيقة | المحترفون
الدوري الإنجليزي يفقد أسطورة.. هازارد تفوق على هنري ورونالدو 43 دقيقة | أوروبا
المخضرمان سيسينيو وبوتي يقودان بنين في كأس إفريقيا ساعة | إفريقيا
"اخترت البلد التي تعشق كرة القدم".. رسميا – جيسوس يوقع عقود تدريبه لـ فلامينجو البرازيلي ساعة | أمريكا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مصدر في الكاف لـ في الجول: لجنة الانضباط حددت موعد نظر شكوى المغرب بسحب لقب الكونفدرالية من الزمالك 2 صلاح يكشف عن هدفه الجديد الموسم المقبل.. يسأل عن أبو تريكة والأخير يرد 3 رسميا – كاف يعلن أسباب إعادة إياب نهائي دوري الأبطال.. "المباراة لم تكتمل ولا ذكر للـVAR" 4 الأهلي في بيان رسمي: ننتظر رد اتحاد الكرة والجلسة ممتدة

قد ينال إعجابك