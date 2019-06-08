الترجي: سنعيد كأس إفريقيا لكن سنقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية

قال رياضي التويتي رئيس اللجنة القانونية في نادي الترجي التونسي إن فريقه سيعيد كأس بطولة دوري أبطال إفريقيا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لكنه سيشكو الأخير في المحكمة الرياضية الدولية.

وصرح التويتي لوكالة الأنباء الألمانية "سنعيد الكأس والميداليات، لكن سنقدم شكوى إلى المحكمة الرياضية للطعن على قرار كاف بشأن نهائي دوري الأبطال".

وأضاف "تأكد لنا أن مصدر قرار إعادة النهائي هو المكتب التنفيذي لكاف".

وطلب كاف من مسؤولي الترجي إعادة كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد قراره بإعادة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد.

وتوج الترجي باللقب بعد انسحاب الوداد اعتراضا على عدم احتساب هدف صحيح سجله وألغاه الحكم بداعي التسلل.

وحين طلب لاعبو الوداد استعانة الحكم بالفيديو لمراجعة قراره فوجئ الجميع أن التقنية لا تعمل في ملعب رادس.

وأردف التويتي "مسؤولو كاف كانوا على علم بأن تقنية الفيديو لا تعمل لأن الملعب كان تحت تصرفهم قبل موعد المباراة بثلاثة أيام. الحكم أخبر قائدي الناديين أن الفيديو لا يعمل من قبل أن تبدأ المباراة".

ومع توقف اللعب وتقدم الترجي بهدف في المباراة، وتقدمه بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، نزل أحمد أحمد رئيس كاف إلى الملعب وأخبر الحكم أن يلغي المباراة في حال رفض الوداد استئنافها.

وبالفعل أعلن الجامبي بكاري جاساما انتهاء المباراة وتتويج الترجي قبل أن يعود كاف بعد أيام ويقرر إعادتها.

وأوضح كاف أن المباراة ستعاد خارج تونس وستقام بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019.