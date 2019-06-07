استعدادات أمم إفريقيا - معلول يشارك في إسقاط تونس للعراق.. ونجم توتنام ينصر كينيا على مدغشقر

الجمعة، 07 يونيو 2019 - 22:20

كتب : FilGoal

معلول

احتشد الجمهور في ملعب رادس ليشاهد منتخب بلده تونس يتفوق بسهولة على العراق بنتيجة 2-صفر يوم الجمعة في مباراة يستعد بها نسور قرطاج لكأس إفريقيا 2019 التي تنطلق في 21 يونيو بمصر.

وشارك علي معلول نجم الأهلي في المباراة وقدم أداء طيبا ومهد الطريق للهدف الأول الذي سجله وهبي خزري في الدقيقة الرابعة.

وأحرز بسام الصرارفي لاعب نيس الفرنسي الهدف الثاني في الدقيقة 29 في مباراة تسيدها المضيف أمام أشقائه أسود الرافدين.

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وخاضت تونس المباراة بتشكيلة قوامها العديد من اللاعبين الأساسيين مثل خزري ومعلول ويوسف المساكني وفخر الدين بن يوسف ومهدي مرياح وديلان برون.

وتلعب تونس مباراتين وديتين أمام كرواتيا وبوروندي في 11 و17 يونيو استعدادا للمنافسة القارية.

وتونس في كأس إفريقيا تلعب ضد موريتانيا ومالي وأنجولا في المجموعة الخامسة التي تستضيف مبارياتها محافظة السويس.

وفي باريس عاصمة فرنسا، واستعدادا أيضا لكأس إفريقيا، فازت كينيا على مدغشقر بهدف دون رد سجله فيكتور وانياما لاعب توتنام وصيف دوري أبطال أوروبا.

وأحرز وانياما الهدف الوحيد في المباراة من ركلة جزاء.

وتلعب كينيا أمام الكونغو الديموقراطية في 15 يونيو وتستهل مبارياتها في كأس إفريقيا ضد الجزائر في 23 يونيو.

ووقعت كينيا في المجموعة الثالثة بكأس إفريقيا مع الجزائر والسنغال وتنزانيا.

بينما تستعد مدغشقر لأول كأس إفريقية في تاريخها والتي تلعب فيها بالمجموعة الثانية مع نيجيريا وبوروندي وغينيا.

تونس علي معلول كأس إفريقيا

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