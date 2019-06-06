ستيرلينج يعتذر لمدربه بعد تسرب خبر ارتدائه شارة قيادة إنجلترا

الخميس، 06 يونيو 2019 - 12:37

كتب : FilGoal

رحيم ستيرلينج - إنجلترا

فوجئ رحيم ستيرلينج أثناء وجوده في البرتغال بخبر متداول أن شارة قيادة منتخب إنجلترا ستكون من نصيبه في مباراة هولندا مما استدعاه للاعتذار فورا لمدربه بعدما تبين أن الشركة الخاصة بلاعب مانشستر سيتي هي من سربت الأمر.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية:"لا أستطيع إخباركم (ماذا حدث). استيقظت هذا الصباح غاضبا. تحدثت مع جاريث (ساوثجيت). لم أتكلم مع أحد في مؤسستي، لذا الأمر غريب".

وواصل اللاعب البالغ عمره 24 عاما "اعتذرت لجاريث عما حدث. لا أعلم من أين جاء الأمر. شارة القيادة يختار المدرب من يرتديها وليس أنا".

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وانتشر خبر ارتداء ستيرلينج لشارة قيادة منتخب بلده أمام هولندا يوم الخميس في مباراة الدور نصف النهائي لدوري أمم أوروبا الذي تستضيفه البرتغال.

وفي حال عدم مشاركة هاري كين نجم توتنام في المباراة سيكون ستيرلينج، الذي يستعد لمباراته رقم 50 مع فريق الأسود الثلاثة، هو القائد.

وأضاف ستيرلينج الذي قدم موسما رائعا توج فيه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز "أشعر بالنضوج. شاهدت مباريات كثيرة لإنجلترا، ولطالما حلمت باللعب للفريق. لم أتوقع وصولي لـ50 مباراة. إنه إنجاز رائع بالنسبة لي، شيء سأعتز به طوال حياتي، وأسرتي أيضا".

وينتظر منتخب البرتغال مواجهة هولندا أو إنجلترا في نهائي البطولة يوم الأحد بعد تغلبه على سويسرا بنتيجة 3-1 في مباراة أبدع فيها كريستيانو رونالدو مسجلا أهداف فريقه الثلاثة.

إنجلترا دوري أمم أوروبا ستيرلينج

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