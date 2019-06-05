عذرا زيدان.. تقرير: توتنام لن يبيع إريكسن لريال مدريد

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 11:56

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن - توتنام

رغم أن عاما واحدا يتبقى في عقد كريستيان إريكسن مع توتنام إلا أن دانييل ليفي مالك ورئيس النادي الإنجليزي يأمل إقناع الدنماركي بالاستمرار ولو حتى ليرفع سعره لذلك أبلغ ريال مدريد أن لاعبه ليس للبيع وفقا لما ذكرته صحيفة إل كونفيدنتيال الإسبانية.

وقالت الأخيرة إن ليفي التقى مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد خلال حفل عشاء بمدريد يوم الجمعة، عشية مباراة توتنام وليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتطرقا للحديث عن اللاعبين. علاقة قوية تجمع الاثنين منذ حصل بيريز على لوكا مودريتش وجاريث بيل من توتنام.

وكان رد ليفي قاطعا حول إريكسن، اللاعب البالغ عمره 27 عاما ليس للبيع سيد بيريز. وهو خبر ربما لا يروق المدرب زين الدين زيدان الذي يأمل تدعيم صفوف ريال مدريد بأفضل لاعبين من أجل موسم جديد مختلف.

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وزعمت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا ينوي دفع أكثر من 80 مليون جنيه إسترليني، الرقم الذي لن يرضى به ليفي لذلك يحاول رجل الأعمال البريطاني إقناع إريكسن بالاستمرار.

وصرح إريكسن أنه يبحث عن تجربة جديدة في إشارة إلى رغبته في خلع القميص الأبيض لتوتنام الذي يرتديه منذ عام 2013. (التفاصيل)

وإريكسن لاعب الدنمارك من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أبدع فيه وتألق بالقميص الأبيض لتوتنام.

ولإريكسن دور كبير في المستوى الذي بلغه توتنام رابع ترتيب الدوري ووصيف دوري أبطال أوروبا.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنام بالموسم المنصرم وسجل 10 أهداف وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

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