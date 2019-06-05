الوداع؟ إريكسن: أرغب في تجربة جديدة

الأربعاء، 05 يونيو 2019 - 11:38

كتب : FilGoal

كريستيان إريكسن

لم يخف كريستيان إريكسن نجم توتنام رغبته في الرحيل عن النادي الإنجليزي الذي قضى بين جدرانه 6 مواسم سعى فيها جاهدا للتتويج بالألقاب لكن خانه الحظ.

كريستيان إريكسن

النادي : توتنام هوتسبر

وقال المهاجم البالغ عمره 27 عاما في حوار لصحيفة ekstrabladet الدنماركية:"أشعر أني في مرحلة من مسيرتي ربما أريد فيها تجربة شيء جديد، أحترم كل شيء حدث في توتنام حتى لو كان سلبيا".

وواصل لاعب أياكس السابق "أتمنى أن تتضح الرؤيا في الصيف. هذه خطة. في كرة القدم لا تعلم ما سيحدث. ريال مدريد؟ خطوة طيبة لكن يتطلب ذلك أن يتواصل مسؤولوه مع نظرائهم في توتنام ليطلبوا إريكسن، وهذا لم يحدث بعد حسبما أعلم".

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وأتم إريكسن الذي يمتد عقده مع فريق سبيرز إلى 2020 "إن لم يظهر شيء يستدعي الانتباه لماذا لا أبقى في توتنام؟".

وإريكسن لاعب الدنمارك من أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي أبدع فيه وتألق بالقميص الأبيض لتوتنام.

ولإريكسن دور كبير في المستوى الذي بلغه توتنام رابع ترتيب الدوري ووصيف دوري أبطال أوروبا.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنام بالموسم المنصرم وسجل 10 أهداف وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

كريستيان إريكسن توتنام

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