خاص عامر حسين لـ في الجول: اللاعبون الجدد يغيبون فقط عن دور الـ32 في بطولتي إفريقيا للأندية

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 21:55

كتب : بسام أبو بكر

الأهلي - الإسماعيلي

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم مدى تأثر الفرق بغياب لاعبيها الجدد عن المشاركة في الأدوار الأولى من بطولتي إفريقيا للأندية.

وبسبب تأخر موعد نهاية الدوري المصري الممتاز (الذي ينتهي بعد كأس إفريقيا 2019) سيتأجل قيد الأندية للاعبين جدد في حال إبرامها صفقات حديثة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

الأمر الذي يؤثر على مبارياتها في الأدوار الأولى من بطولتي إفريقيا للأندية.

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وأوضح حسين لـFilGoal.com "لا توجد مشكلة في القيد ببطولتي إفريقيا، اللاعبون الجدد لن يلحقوا فقط بدور الـ32".

وتابع "فريق مثل الأهلي على سبيل المثال، نتوقع أنه لن يتأثر بقوة، يوجد لاعبون كثر في قائمته فنعتقد أنه لن يبرم انتدابات كثيرة".

وضمن الأهلي المشاركة في دوري أبطال إفريقيا 2019-2020، البطولة التي تبدأ في 9 أغسطس وينطلق فيها دور المجموعات في 29 نوفمبر.

بينما يتنافس الزمالك مع بيراميدز على المشاركة في دوري الأبطال، أحدهما يلعب في الأخيرة والثاني سيشارك في الكونفدرالية التي تبدأ في نفس موعد انطلاق دوري الأبطال.

ويشارك المصري في الكونفدرالية باعتباره رابع ترتيب الدوري.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن رابع الدوري سيشارك في الكونفدرالية بدلا من بطل كأس مصر 2018-2019 نظرا لأن الأخيرة لن تكتمل إلا بعد كأس إفريقيا 2019.

اتحاد الكرة دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية

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