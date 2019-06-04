أمين عمر يدير مباراة الصفاقسي والترجي في كأس تونس

يدير الحكم المصري أمين عمر مباراة الصفاقسي والترجي في نصف نهائي كأس تونس يوم الخميس.

ويعاون عمر المساعدان تحسين أبو السادات ويوسف البوساطي وسيكون محمد معروف حكما رابعا.

وأدار عمر 19 مباراة في الموسم الحالي من الدوري المصري آخرها في 30 مايو بين بيراميدز وحرس الحدود والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وفي نوفمبر الماضي أدار عمر مباراة الترجي والنجم الساحلي في دوري تونس والتي انتهت بدون أهداف.

وكان عمر حكما في مباراتين بكأس إفريقيا للشباب 2019 التي أقيمت في النيجر.