بايرن: رودريجيز يود الرحيل

الثلاثاء، 04 يونيو 2019 - 17:52

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز

كشف كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أن اللاعب جيمس رودريجيز لا يرغب في الاستمرار بصفوف النادي الألماني، مفضلا العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

خيمس رودريجيز

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال نجم بايرن السابق في حوار مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"كان معي وأخبرني في محادثة خاصة أنه لا يريد أن يفعل النادي بند شرائه".

وأنهى الكولومبي للتو موسمه الثاني مع بايرن، قضى عامين معارا من ريال مدريد إلى الفريق الألماني ويحق لبطل بوندسليجا أن يشتريه بعد انتهاء فترة الاستعارة.

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وبمقدور بايرن أن يفعل بند شراء اللاعب البالغ عمره 27 عاما ثم يبيعه بسعر أعلى، لكن رومينيجيه نفى تفكير إدارة البافاري في ذلك موضحا "ليس هذا عدلا لريال مدريد وليس أسلوب بايرن، لا نتاجر هنا".

وشارك رودريجيز في 28 مباراة مع بايرن في الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ولخروجه من التشكيلة الأساسية للمدرب نيكو كوفاتش، لا يود لاعب موناكو السابق الاستمرار في ميونيخ.

جيمس رودريجيز بايرن ميونيخ ريال مدريد

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