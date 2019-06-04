بايرن: رودريجيز يود الرحيل

كشف كارل هاينز رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ أن اللاعب جيمس رودريجيز لا يرغب في الاستمرار بصفوف النادي الألماني، مفضلا العودة إلى فريقه السابق ريال مدريد.

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وقال نجم بايرن السابق في حوار مع صحيفة سبورت بيلد الألمانية:"كان معي وأخبرني في محادثة خاصة أنه لا يريد أن يفعل النادي بند شرائه".

وأنهى الكولومبي للتو موسمه الثاني مع بايرن، قضى عامين معارا من ريال مدريد إلى الفريق الألماني ويحق لبطل بوندسليجا أن يشتريه بعد انتهاء فترة الاستعارة.

وبمقدور بايرن أن يفعل بند شراء اللاعب البالغ عمره 27 عاما ثم يبيعه بسعر أعلى، لكن رومينيجيه نفى تفكير إدارة البافاري في ذلك موضحا "ليس هذا عدلا لريال مدريد وليس أسلوب بايرن، لا نتاجر هنا".

وشارك رودريجيز في 28 مباراة مع بايرن في الموسم المنصرم وسجل 7 أهداف وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ولخروجه من التشكيلة الأساسية للمدرب نيكو كوفاتش، لا يود لاعب موناكو السابق الاستمرار في ميونيخ.