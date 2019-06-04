روبرتسون مشيدا بأليسون: أداؤه كان مزحة أمام توتنام

أثنى أندرو روبرتسون لاعب ليفربول على زميله أليسون بيكر حارس مرمى الفريق، مشيرا إلى دور كبير لعبه الأخير في تتويج النادي بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت على حساب توتنام.

أليسون النادي : ليفربول ليفربول

وقال الاسكتلندي في حوار مع موقع ليفربول:"إنه الرجل، أليس كذلك؟ إنه الأنسب. قيل كثير عنه حين جاء، ضغط كبير كان على كاهله. يا إلهي، كان استثنائيا على مدار الموسم".

وواصل "أمام توتنام كان أداؤه مزحة حقيقة، تصدياته وكل شيء. كان مستواه مختلفا. حافظنا على شباكنا نظيفه بسببه".

وكان أليسون رائعا في المباراة النهائية لدوري الأبطال التي حسمها ليفربول بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب للمرة السادسة في تاريخه.

ونجح البرازيلي في التتويج باللقب القاري الصعب في أول موسم له مع ليفربول.

وانتقل حارس منتخب سيليساو إلى ليفربول قادما من روما مقابل 72.5 مليون يورو.