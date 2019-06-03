على طريقته الخاصة.. إبراهيموفيتش يسجل هدفا مميزا في الدوري الأمريكي

لا يكل ولا يمل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش من هز شباك المنافسين في الدوري الأمريكي.

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : لوس أنجلس جالاكسي

المهاجم المخضرم يواصل العمل من أجل تحطيم كافة الأرقام الممكنة مثلما وعد عقب نهاية الموسم الماضي.

إبراهيموفيتش سجل هدف لوس أنجلوس جالاكسي الوحيد في الخسارة من نيو أنجلاند ريفولشن بالجولة الـ16 من الدوري بهدفين مقابل هدف.

وجاء هدف السويدي في الدقيقة 84 من عمر اللقاء، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء ليمهدها لنفسه ويودعها في الشباك بمقصية مزدوجة.

🚨🚲 ZLATAN BICYCLE KICK 🚲🚨 pic.twitter.com/F8OUYtYWwK — Major League Soccer (@MLS) June 3, 2019

خسارة سادسة للوس أنجلوس جالاكسي لكنه يظل في المركز الثاني من القسم الغربي خلف لوس أنجلوس بفارق 9 نقاط.

مهاجم مانشستر يونايتد السابق رفع رصيده التهديفي إلى 11 هدفا الموسم الجاري ليحل ثانيا في ترتيب الهدافين خلف المكسيكي كارلوس فيلا بفارق 5 أهداف.

ليرفع إبراهيموفيتش رصيده التهديفي إلى 33 هدفا بقميص فريقه الأمريكي في الدوري خلال موسمين منذ انضمامه مارس 2018.