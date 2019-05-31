انتهت نهائي إفريقيا - الترجي (1) الوداد (0).. الحكم يعلن فوز الترجي بعد انسحاب الوداد

الجمعة، 31 مايو 2019 - 22:40

كتب : FilGoal

الترجي التونسي - الوداد المغربي

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المغرب، واليوم في تونس لقاء الإياب والحسم لبطل القارة السمراء.

الوداد يحل ضيفا على الترجي في ملعب رادس، في مهمة صعبة أمام كلا الفريقين، وFilGoal.com يقدم تغطية حية للمواجهة.

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دقائق اللقاء الـ90 انتهت منذ التوقف في الدقيقة 58 بعد اعتراض لاعبي الوداد على استكمال اللقاء، وحتى الآن لم يتضح موقف اللقاء.

ق60: الوداد يسجل التعادل ولكن الحكم يلغيه بداعي التسلل دون تدخل الفار.

ق51: أوووه الوداد يهدر فرصة التعادل من كرة فشل مهاجم الوداد في اللحاق بها على خط المرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: جوووول يوسف البلايلي يتقدم للترجي من تسديدة صاروخية.

ق38: رأسية خطيرة من الترجي ولكن حارس الوداد يبعدها لركنية.

ق21: التهديد الأول للترجي بعد تمريرة خاطئة من دفاع الوداد ولكن تسيدة سعد بقير ذهبت بعيدا فوق المرمى.

انطلاق اللقاء

الوداد الترجي

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