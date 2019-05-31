تقرير: تشيلسي يريد كوتينيو بديلا لهازارد

يستعد تشيلسي لمرحلة ما بعد إيدين هازارد في ظل رغبة البلجيكي في إنهاء مشواره مع النادي اللندني، وتقول صحيفة ميرور الإنجليزية إن الفريق يفكر في انتداب فيليب كوتينيو لاعب برشلونة.

فيليبي كوتينيو النادي : برشلونة تشيلسي

لكن هذا في حال استطاع تشيلسي إلغاء حرمانه من قيد لاعبين جدد، العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتبت ميرور أن تفكير فريق تشيلسي في التعاقد مع كوتينيو لا علاقة له بالمدرب ماوريزيو ساري، سواء استمر أو رحل عن الفريق.

وتشير تقارير إلى أن ساري خاض آخر مباراة له مع تشيلسي يوم الأربعاء حين هزم أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1.

وتقول إن المدرب الإيطالي البالغ عمره 60 عاما سيعود إلى بلده والأقرب التحاقه بيوفنتوس.

وصرح هازارد بعد نهائي الدوري الأوروبي أنه يبحث عن تحد جديد، ملحما أن وقته انتهى في تشيلسي. (التفاصيل)

وأشارت تقارير إلى أن نجم تشيلسي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يعاني كوتينيو من قلة المشاركة في المباريات مع برشلونة، فلم يبرهن البرازيلي على قدراته بعد في النادي الكاتالوني.

ما يجعله يفكر في الرحيل إذا وصله عرض مناسب.