تقرير: تشيلسي يريد كوتينيو بديلا لهازارد

الجمعة، 31 مايو 2019 - 14:16

كتب : FilGoal

فيليبي كوتينيو - برشلونة - الصورة من حساب برشلونة

يستعد تشيلسي لمرحلة ما بعد إيدين هازارد في ظل رغبة البلجيكي في إنهاء مشواره مع النادي اللندني، وتقول صحيفة ميرور الإنجليزية إن الفريق يفكر في انتداب فيليب كوتينيو لاعب برشلونة.

فيليبي كوتينيو

النادي : برشلونة

تشيلسي

لكن هذا في حال استطاع تشيلسي إلغاء حرمانه من قيد لاعبين جدد، العقوبة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكتبت ميرور أن تفكير فريق تشيلسي في التعاقد مع كوتينيو لا علاقة له بالمدرب ماوريزيو ساري، سواء استمر أو رحل عن الفريق.

أخبار متعلقة

مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة "إهانة جروس" وطريقة إخطاره بالرحيل خبر في الجول - نبيل محمود يعاون جلال في جهاز الزمالك خبر في الجول – خالد جلال يصل الزمالك.. وجلسة لتحديد الجهاز الفني قوائم أمم إفريقيا – مانيه وكوليبالي على رأس 25 اسما من نجوم السنغال

وتشير تقارير إلى أن ساري خاض آخر مباراة له مع تشيلسي يوم الأربعاء حين هزم أرسنال في نهائي الدوري الأوروبي بنتيجة 4-1.

وتقول إن المدرب الإيطالي البالغ عمره 60 عاما سيعود إلى بلده والأقرب التحاقه بيوفنتوس.

وصرح هازارد بعد نهائي الدوري الأوروبي أنه يبحث عن تحد جديد، ملحما أن وقته انتهى في تشيلسي. (التفاصيل)

وأشارت تقارير إلى أن نجم تشيلسي في طريقه للانتقال إلى ريال مدريد.

وعلى الجانب الآخر، يعاني كوتينيو من قلة المشاركة في المباريات مع برشلونة، فلم يبرهن البرازيلي على قدراته بعد في النادي الكاتالوني.

ما يجعله يفكر في الرحيل إذا وصله عرض مناسب.

كوتينيو تشيلسي هازارد

نرشح لكم

أخر الأخبار

صراع البقاء – 4 أندية تتنافس على مقعد أخير للهابطين.. و3 فرص أمام بتروجت للهروب 28 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – 10 أسماء ترحل عن المصري.. واسمين محل دراسة 59 دقيقة | الدوري المصري
#نهائي_الأبطال - لاعبان في ليفربول توجا باللقب من قبل ساعة | تقرير في الجول
#نهائي_الأبطال - شاكيري: نريد اللقب من أجل كلوب ساعة | أوروبا
#نهائي_الأبطال - لاعب ليفربول السابق: الفريق أقرب للقب لأن لديه صلاح وماني وفيرمينو ساعة | أوروبا
خبر في الجول – اتجاه للإبقاء على أمير عزمي والاستعانة بأيمن طاهر.. وفكرتان للمدرب المساعد ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 5 قرارات نارية من رئيس الزمالك "رحيل ثلاثي الفريق.. وعدم لعب لقاء الحدود بسبب الأهلي" 2 رئيس الزمالك: مستعد لخوض مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا.. بشرط 3 رئيس الزمالك: جروس قصته انتهت الآن.. أعطيت تعليماتي للاعبين بين شوطي النهائي 4 مصدران من اتحاد الكرة يردان عبر في الجول على الأهلي "المناقشة.. ولماذا رفضتم حل إنهاء الدوري قبل الأمم؟"

قد ينال إعجابك