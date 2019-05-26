نقل مباراة المقاصة والجيش لملعب جهاز الرياضة العسكري

الأحد، 26 مايو 2019 - 17:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة مصر للمقاصة وطلائع الجيش في إطار الجولة الـ34 الأخيرة للدوري الممتاز على استاد جهاز الرياضة العسكري.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء غدا الاثنين على استاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من استاد المقاولون العرب.

ويحتل المقاصة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الثامنة بـ40 نقطة.

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وكشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن مواعيد مباريات الجولة 34 الأخيرة للدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة.

وتقام الجولة الأخيرة على 3 أيام، إذ تقام 4 مباريات يوم الاثنين 27 مايو المقبل ومباراة وحيدة يوم الخميس 30 مايو وأخيرا 3 مباريات يوم 3 يونيو على أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام الزمالك حتى نهاية كأس الأمم الإفريقية.

ونشبت أزمة في الدوري سببها مواعيد مباريات البطولة مما أدى إلى اعتراض الأهلي وعدد من الأندية التي تنافس على النجاة من الهبوط.

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ومن المنتظر أن تستأنف مباريات الدوري عقب نهاية بطولة أمم إفريقيا – يوليو – وذلك بعد وصول الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية.

ومن أجل حل الأزمة شكل هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم لجنة "حل أزمة الدوري" والتي اجتمعت يوم الجمعة وكشف أحمد شوبير عن "قرارات اللجنة ستعلن يوم الاثنين المقبل".

المقاصة الجيش في الدوري

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