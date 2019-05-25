كم تبلغ الجائزة المالية التي يحصل عليها الزمالك من الكونفدرالية السبت، 25 مايو 2019 - 18:14 كتب : FilGoal احتفال لاعبي الزمالك بهدف أوباما في الداخلية على كم سيحصل الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية.. اضغط لتطالع التفاصيل الزمالك الكونفدرالية نرشح لكم أخر الأخبار مصطفى محمد يكشف تفاصيل فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك 8 دقيقة | المحترفون كورتوا: لم أكن محظوظا في هدف صلاح 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك 42 دقيقة | المحترفون أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية 45 دقيقة | مصر رئيس الزمالك: مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور المقبل في دوري الأبطال 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا تحضير زيدان وأخطاء كلوب وعزل صلاح في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على ليفربول 57 دقيقة | تقرير في الجول التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. الأحمر يصحو على كابوس فينيسيوس.. ريال مدريد يهزم الغيابات وليفربول بثلاثية الزمالك يرفض الحكام المصريين للقمة مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما كلوب: لم نلعب جيدا ضد ريال مدريد.. والعودة أمام برشلونة كانت بسبب "أجواء أنفيلد" الأكثر مشاهدة 1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور أمس اليوم غدا الدوري المصري 1 أسـوان 0 إنبـي انتهت الدوري المصري 1 غزل المحلة 1 سموحة انتهت دوري أبطال أوروبا 3 ريال مدريد 1 ليفربول انتهت دوري أبطال أوروبا 2 مانشستر سيتي 1 بوروسيا دورتموند انتهت كأس فرنسا (5) 0 موناكو (4)0 ميتز انتهت الدوري المصري - الإسماعيلي - المصري لم تبدأ 21:00 الدوري المصري - وادي دجلة - البنك الأهلي لم تبدأ 19:00 الدوري المصري - الجونة - طلائع الجيش لم تبدأ 15:00 دوري أبطال أوروبا - بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان لم تبدأ 21:00 دوري أبطال أوروبا - بورتو - تشيلسي لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - غرناطة - مانشستر يونايتد لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - أرسنال - سلافيا براج لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - أياكس - روما لم تبدأ 21:00 الدوري الأوروبي - دينامو زغرب - فياريال لم تبدأ 21:00 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان - الأهلي - الرائد لم تبدأ 19:50 قد ينال إعجابك