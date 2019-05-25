كم تبلغ الجائزة المالية التي يحصل عليها الزمالك من الكونفدرالية

السبت، 25 مايو 2019 - 18:14

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي الزمالك بهدف أوباما في الداخلية

على كم سيحصل الزمالك بعد نهائي الكونفدرالية.. اضغط لتطالع التفاصيل

الزمالك الكونفدرالية
نرشح لكم
أخر الأخبار
مصطفى محمد يكشف تفاصيل فشل انتقاله لسانت إيتيان.. ورسالة لجمهور الزمالك 8 دقيقة | المحترفون
كورتوا: لم أكن محظوظا في هدف صلاح 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: سنذهب إلى ألمانيا للفوز.. ودورتموند ناد نموذجي في دوري أبطال أوروبا 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
زيدان: هذا رأيي في هدف صلاح.. وإيطاليا في قلبي دائما 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مصطفى محمد: هذا سبب تمسكي بالاحتراف.. ولم أتمرد على الزمالك 42 دقيقة | المحترفون
أسامه نبيه: علينا الفوز على تونجيث أولا ثم ننتظر نتيجة الترجي والمولودية 45 دقيقة | مصر
رئيس الزمالك: مصممون على الأداء الجيد والفوز والوصول للدور المقبل في دوري الأبطال 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تحضير زيدان وأخطاء كلوب وعزل صلاح في أبرز ملامح فوز ريال مدريد على ليفربول 57 دقيقة | تقرير في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 #ليلة_الأبطال - مؤتمر زيدان: صلاح ليس لاعبي.. تعلمت من كلوب ونحن أيضا لدينا إصابات 2 سباليتي يرد على صلاح عبر في الجول: لقد حولت مقاس المدافعين من L إلى S 3 مجموعة الزمالك – تونجيث يهزم الترجي ويشعل صراع التأهل 4 في الجول يكشف – سببان خلف عقوبة كارتيرون على إمام عاشور
قد ينال إعجابك