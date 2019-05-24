بالفيديو - أسرع هدف وأول هاتريك.. ملخص اليوم الأول من كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

سقطت بولندا مستضيفة كأس العالم للشباب تحت 20 عاما في المباراة الافتتاحية الرسمية للبطولة أمام كولومبيا بهدفين.

واُفتتحت مباريات اليوم الأول من المسابقة بخوض 4 لقاءات لصالح المجموعة الأولى والثانية.

البداية كانت بلقاء السنغال وتاهيتي والذي شهد أسرع هدف في تاريخ البطولة وأول هاتريك منذ 4 سنوات في المسابقة من توقيع المهاجم السنغالي أمادو سانيا.

هدف سانيا صاحب القميص رقم 7، جاء بعد مرور 9.6 ثانية من بداية اللقاء، تبعه بتسجيل هدفين في الدقيقتين 29 و50 من عمر اللقاء بعيدا عن الفرص المهدرة لأسود التيرانجا.

السنغالي أمادو سانيا يدخل التاريخ بعد تسجيله لأسرع هدف في تاريخ كأس العالم للشباب، استطاع أمادو تسجيل هذا الهدف في 9.6 ثانية فقط كما استطاع تسجيل هاتريك في المباراة التي انتهت بفوز السنغال على تاهيتي 3-0 👏⚽️ pic.twitter.com/UAHF66aRev — FilGoal (@FilGoal) May 23, 2019

وفي المجموعة ذاتها نجحت كولومبيا في تحقيق فوزا هاما على أصحاب الأرض بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب لودز.

إيفان أنجيلو سجل هدف التقدم لشباب لوس كافيتيروس في الدقيقة 23 بفضل ضغط قوي على دفاع بولندا.

وفي الدقيقة الثالثة للوقت بدلا من الضائع من عمر اللقاء سجل لويس ساندوفال هدف كولومبيا الثاني، لينهي أمال أصحاب الأرض في العودة للقاء.

لتتصدر السنغال ترتيب المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن كولومبيا برصيد 3 نقاط، قبل اللقاء الذي سيجمعهم سويا في الجولة المقبلة، بينما تمتلك بولندا فرصة التعويض بلقاء تاهيتي.

وفي المجموعة الثانية، نجح المنتخب الإيطالي في الفوز بالثلاث النقاط عقب التفوق على المكسيك بهدفين مقابل هدف.

دافيدي فيرتاسي تقدم للأزوري في الدقيقة الثالثة بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وعدّل روبرتو دي لاروزا النتيجة في الدقيقة 37 من الشوط الأول برأسية مستغلا الخروج الخاطئ لحارس إيطاليا.

ونجح لوكا رانييري مدافع إيطاليا في الاستفادة من خطأ مدافعي المكسيك في التمركز ليخطف التقدم لإيطاليا والثلاث نقاط بهدفه في الدقيقة 67.

وبنفس المجموعة حسم التعادل الإيجابي بين اليابان والإكوادور نتيجة المواجهة بهدف لكل فريق.

المباراة شهدت أول هدف عكسي في البطولة والذي جاء لصالح أبطال أمريكا الجنوبية عن طريق كيوسوكي تاجاوا بالخطأ في مرماه قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة.

وفشل جوردان ريزابالا في تعزيز تفوق الإكوادور بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 51، هي الأولى في البطولة ليعاقبه كوتا يامادا بهدف للساموراي الياباني في الدقيقة 68.

ليتصدر المنتخب الإيطالي الترتيب برصيد 3 نقاط على أن يلتقي الإكوادور في الجولة المقبلة مقابل مواجهة اليابان مع المكسيك.

وتقام غدا 4 مباريات، فتشهد مواجهات المجموعة الثالثة لقاء بين أوروجواي والنرويج ومباراة هندوراس ونيوزيلاندا، فيما يبدأ الظهور العربي في المجموعة الرابعة بلقاء قطر ونيجيريا في مقابل مواجهة أوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.