شعار ولفرهامبتون يُكلف "متقاعد" 300 ألف جنيه إسترليني

يقترب بيتر ديفيس من الإفلاس بعدما أصبح مطالبا بدفع 250 ألف جنيه إسترليني الأسبوع المقبل للمحكمة بسبب شعار نادي ولفرهامبتون الإنجليزي.

وادعى بيتر البالغ 71 عاما أن النادي قام بسرقة شعاره الحالي من رسمة رسمها عام 1962 عندما كان في المدرسة.

وطالب بحقوق الملكية الفكرية والتي رُفضت لذلك يتحتم عليه دفع مبلغ 300 ألف جنيه إسترليني تعويضا للنادي.

وظهر ديفيز بأحد برامج هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" مؤكدا أن النادي الإنجليزي عرض عليه دفع مبلغ 50 ألف جنيه إسترليني لإبقاء الأمر بعيدا عن المحاكم لكنه رفض.

وقال: "يجب على الفنانين أن يكونوا حذرين، وعليهم وضع حقوق الطبع والنشر لجميع أعمالهم".

وأدخل ديفيس تصميمه الذي يعبر عن رأس ذئب في أحد المسابقات في ولفرهامبتون، حيث توصل إلى تلك الفكرة بسبب سؤال مدربه عن كيفية فهم "نظرية باسكال".

ورد المسؤولون بالنادي الإنجليزي أن الشعار تم إعادة تصميمه عام 2002 عن طريق المصمم جوناثان راسل.

وقال أيان جاكسون أحد المديرين بالنادي: "لا يوجد سبب يدعو أي من المصممين إلى نسخ تصميم السيد ديفيس".

وقام ديفيس بتسجيل تصميمه في 2016 وهو الذي يشبه شعار النادي الحالي، وأصبح بعد قرار المحكمة مهددا بالإفلاس.