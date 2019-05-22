راكيتيتش: لم أفكر في ترك برشلونة.. أتفهم الشائعات

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 17:29

كتب : محرر FilGoal.com

إيفان راكيتيتش - برشلونة - ريال مدريد

شدد إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة أنه متمسك بالاستمرار مع ناديه الإسباني، مشيرا إلى أن التقارير التي قالت إنه راحل لا أساس لها من الصحة.

وقال الكرواتي في حوار مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"لا أستطيع تفسير الشائعات. أحترم الفرق الأخرى. أنا في المكان الذي أريده، يفكرون بي لأني أؤدي جيدا، لكني سعيد في برشلونة".

وواصل "أقوم بعملي جيدا هنا ولا أفكار أخرى لدي. أتفهم الشائعات والكل لديه رأيه الخاص. أحترمها لكني لم أفكر في الرحيل".

أخبار متعلقة

القائمة الأولية - عصام عبد المنعم لـ في الجول: المنتخب عادل في اختياره للحراس مدرب الحدود: مصممون على مواجهة الزمالك قبل لقاء بيراميدز ساري: لو مباراة واحدة تحسم مصيري أود الرحيل فورا طلعت يوسف: لن أكون مدربا للاتحاد في الموسم الجديد "أنا متطوع لعشرة أيام"

وكتبت تقارير أن راكيتيتش (31 عاما) قد ينتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي ويرحل عن برشلونة الذي قضى بين جدرانه 5 سنوات.

وراكيتيتش، وصيف مونديال 2018 مع كرواتيا، من أهم لاعبي برشلونة. شارك في 53 مباراة بالموسم الحالي وسجل 5 أهداف وأرسل 10 تمريرات حاسمة.

برشلونة راكيتيتش

نرشح لكم

أخر الأخبار

الطويلة: الدوري افتقد للعدالة.. وسوء الحظ حرمنا من استمرار أحد أفضل مدربي أوروبا 4 ساعة | الدوري المصري
البدري: ما حققه بيراميدز إنجاز.. والتكهن ببطل الدوري صعب 4 ساعة | الدوري المصري
تقارير: كونتي أقرب من أي وقت مضى لتدريب إنتر.. موسيس أول التدعيمات‎ 4 ساعة | أوروبا
مدرب الإسماعيلي: استغللنا الضغط الذي يمر به الأهلي.. ونلعب لصالح أنفسنا 4 ساعة | الدوري المصري
دياز: قرار استبعاد علي جبر من المنتخب ظالم.. وجلسة لبحث مستقبلي مع بيراميدز 4 ساعة | الدوري المصري
مدرب النجوم: أطالب اتحاد الكرة بالتدخل في اختيارات أجيري.. الشعب لن يقبل خسارة لقب إفريقيا 4 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول إيكو: صلاح هو خيار زيدان المفضل لتعزيز هجوم ريال مدريد.. وعقبتان في الصفقة 2 وليد سليمان والسعيد وأحمد علي في قائمة مصر الأولية لـ كأس الأمم.. ومفاجآت عديدة 3 شاهد – مشجع لـ سيتي يقتحم منطقة الصحفيين بعد نهائي الكأس بسبب "ما تفعلونه لـ صلاح" 4 رئيس الزمالك: مكافأة لكل اللاعبين باستثناء الجهاز الفني.. سأنفجر مما حدث في النهائي

قد ينال إعجابك