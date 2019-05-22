المدير الفني للإسماعيلي: نلعب لحساب اسمنا أمام الأهلي.. وهدفنا الفوز

الأربعاء، 22 مايو 2019 - 15:53

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - لسعد الجزيري

شدد محمود جابر المدير الفني المؤقت لفريق الإسماعيلي أن فريقه يلعب لحساب اسمه فقط أمام الأهلي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الأهلي في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة 18 بالدوري المصري.

وقال جابر: "نلعب لحساب اسمنا أمام الأهلي، الفريق لا يلعب لصالح أحد".

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وشدد جابر "هدفنا الفوز وتحقيق الثلاث نقاط من أجل تحسين مركزنا بجدول الدوري".

وأضاف المدير الفني للدراويش "مباريات الأهلي والزمالك لا تحتاج تحفيز بشكل كبير من جانبنا لأن اللاعبين لديهم إصرار كبير على التألق وتقديم أفضل ما لديهم".

وتابع جابر "اللقاء صعب، خاصة الأهلي يسعى لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري".

وكشف جابر "قوة الأهلي تتمثل في جماعيته والتركيز حتى نهاية المباراة وهو ما حذرت منه اللاعبين".

وأتم المدير الفني للإسماعيلي تصريحاته "تلك المواجهة دائما ما تشهد ندية نظرا لحجم الجماهيرية، ونسعى لاستغلال الدفعة المعنوية بعد الفوز على الداخلية".

الإسماعيلي الأهلي الدوري المصري

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