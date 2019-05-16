بركان يوفر تذاكر مجانية لجمهور الزمالك لحضور ذهاب نهائي الكونفدرالية

الخميس، 16 مايو 2019 - 20:54

كتب : FilGoal

جماهير الزمالك - الزمالك - النجم الساحلي

أعلن نادي نهضة بركان المغربي توفير تذاكر مجانية لجمهور الزمالك الراغب في حضور ذهاب نهائي الكونفدرالية يوم الأحد.

ويوفر الفريق المغربي التذاكر لمن يرغب في الحضور شريطة إبراز جواز السفر المصري.

ويحل الزمالك ضيفا على بركان في ذهاب نهائي البطولة القارية وبعد أسبوع يستضيف الإياب.

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وتأهل بركان لنهائي قاري لأول مرة في تاريخه بينما يطمح الزمالك للتتويج بالكونفدرالية لأول مرة.

وتخطى الزمالك عقبة النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي بينما أطاح بركان بفريق الصفاقسي التونسي.

نهضة بركان الزمالك الكونفدرالية

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