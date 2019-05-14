ميكيل يعود لقيادة نيجيريا في كأس إفريقيا

الثلاثاء، 14 مايو 2019 - 18:49

كتب : محرر في الجول

جون أوبي ميكيل

يعود جون أوبي ميكيل لقيادة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية المقبلة في مصر.

جون أوبي ميكيل

النادي : ميدلسبره

وكانت أخر مشاركات صاحب الـ32 عاما مع النسور الخضراء في كأس العالم 2018.

وأشار ميكيل إلى عقد جلسة مع جيرنورت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا، وأعرب عن سعادته للمشاركة في كأس الأمم.

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وكشف روهر عن عقده جلسة مع ميكيل، من أجل مناقشة إمكانية انضمامه لقائمة النسور الخضراء في كأس إفريقيا.

وأشار المدرب الألماني إلى أن ميكيل قد ينضم للقائمة المشاركة في كأس إفريقيا.

وأوضح أن الاتحاد النيجيري لكرة القدم سيصدر بيانا بشأن الأمر خلال الفترة المقبلة.

وخاض ميكيل لاعب وسط ميدلسبروه الحالي 85 مباراة دولية مع منتخب نيجيريا، وسجل 5 أهداف خلال مشواره الدولي الذي بدأ عام 2005.

وتلعب نيجيريا في المجموعة الثانية مع غينيا ومدغشقر وبوروندي.

نيجيريا ميكيل في إفريقيا

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