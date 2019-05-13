مدرب توتنام: ديلي آلي جاهز لنهائي دوري الأبطال

الإثنين، 13 مايو 2019 - 16:25

كتب : FilGoal

ديلي ألي

شدد ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام على أن لاعبه ديلي آلي سيكون جاهزا لمواجهة ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلعب ليفربول مع توتنام نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 1 يونيو المقبل بمدريد.

وقال بوكيتينو في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس: "استبدلت آلي في مباراة إيفرتون بسبب الحذر، وهذه ليست مشكلة، نحن بحاجة إلى تقييم حالته، لكنني أعتقد أنه كان متعبًا، ولكن بسبب ظروف نقص الفريق دفعت به في المباراة".

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وأضاف "أعتقد أنه في الظروف الطبيعية لم أكن لأدفع به في التشكيل الأساسي، لكنني بدأت به وفي نهاية الشوط الأول استبدلته".

ويعتقد المدرب الأرجنتيني أن الدولي الإنجليزي سيشفى من الإصابة قبل مواجهة نهائي دوري الأبطال.

كسرت يد آلي الشهر الماضي، لكن تم الضغط عليه للمشاركة في مواجهة إيفرتون بسبب عدد من الإصابات في تشكيلة السبيرز.

وكان ديلي آلي قد حصل على جائزة أفضل لاعب شاب ومكان بفريق الموسم بالدوري الإنجليزي في أول موسمين له مع النادي.

وحجز آلي مكانه بتشكيل المنتخب الإنجليزي منذ انضمامه للسبيرز وخاض منافستي أمم أوروبا 2016 وكأس عالم 2018 الأخيرة.

وساهم آلي بشكل مباشر في تأهل إنجلترا للمربع الذهبي بكأس العالم بعد التسجيل في الفوز على السويد بهدفين نظيفين.

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