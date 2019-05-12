صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح

ليس لقب الدوري الإنجليزي وحده الذي يتصارع عليه مانشستر سيتي وليفربول يوم الأحد المقبل، ولكن هناك صراع آخر في الظل بين 3 من لاعبي الفريقين وهو على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة.

الوضع حاليا، سيتي في الصدارة برصيد 95 نقطة، مقابل 94 لليفربول، قبل أن يحل وولفرهامبتون ضيفا على الريدز في الجولة الختامية لموسم الدوري الإنجليزي يوم الأحد، في الوقت الذي يلعب فيه مانشستر سيتي مع مضيفه برايتون.

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هناك صراع آخر على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي، بين 3 من لاعبي الفريقين، فنجمنا المصري محمد صلاح سجل 22 هدفا ويتصدر قائمة هدافي المسابقة.

زميله ساديو ماني أحرز 20 هدفا مثل سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والثلاثي يرغب في التسجيل لحصد الجائزة، علما بأن بيير إيمريك أوباميانج هداف أرسنال سجل 20 هدفا ويلعب مباراة الجولة الاخيرة ضد بيرنلي.

بغض النظر عن فارق الهدفين الذي يدخل بهما صلاح الجولة الختامية بحظوظ كبيرة فأن الأرقام توضح تفوق صلاح في كل شيء على منافسيه.

فصلاح هو أكثر من سدد كرات على مرمى الخصوم بـ102 تسديدة، بينما فعلها أجويرو 85 مرة، وماني 74، وأوباميانج 66.

الدولي المصري هو أيضا أكثر من لمس الكرة في منطقة جزاء الخصم، في 310 مناسبة، بفارق كبير عن أقرب منافسيه وهو أجويرو الذي لمس الكرة في منطقة الـ18، 209 مرة.

صلاح ليس أقل لاعب من حيث إهدار الفرص الحقيقية، فقد أهدر 16 فرصة، مقابل 10 لكل من ماني وأوباميانج، أما الدولي الأرجنتني فأهدر 20 فرصة حقيقية.

يذكر أن لاعب المقاولون العرب السابق هو هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي برصيد 32 هدفا.

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