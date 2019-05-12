اسكواش - نور الطيب المصرية الوحيدة بنصف نهائي بطولة مانشستر

الأحد، 12 مايو 2019 - 12:44

كتب : FilGoal

نور الطيب

تأهلت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش لتصبح المصرية الوحيدة في المربع الذهبي.

وودعت نوران جوهر المنافسة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة.

بينما فازت نور الطيب على الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

أخبار متعلقة

اسكواش - دجلة يشارك بثنائي في بطولة مانشستر المفتوحة للسيدات الجونة اسكواش - فرج والوليلي يحصدان اللقب بحضور نجوم الفن والرياضة الجونة اسكواش - مصر تضمن التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي في ختام البطولة اسكواش - عمرو منسي لـ في الجول: نتغلب على التحديات لإقامة بطولة الجونة.. هذا هدفنا الدائم

وتلعب نور الطيب مساء اليوم الأحد أمام الويلزية تيسني إيفانز في الدور قبل النهائي.

بينما في الجانب الآخر تلاقي الأمريكية أماندا صبحي اللاعبة النيوزلاندية جويل كينج.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة أحد أعرق بطولات الاسكواش في الفترة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري.

اقرأ أيضا:

الوقت المفضل لظهور النسر.. الأهلي في الـ+98 يقتل سموحة بهدف جيرالو

فرج عامر: الأهلي خسر 5 من صن داونز لأنه لم يجد مثل هؤلاء الحكام.. وسموحة شهيد

تركي آل الشيخ: 800 مليون جنيه صفقات متوقعة لـ بيراميدز الموسم المقبل

زيزو يتعرض لحادث سير.. ثلاثي الزمالك ينتظم في التدريبات ونزلة برد تُبعد جنش

صحيفة مغربية: الاتحاد الإفريقي يرفض تظلم الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

اسكواش نور الطيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

ثنائي الزمالك يغيب عن لقاء الزمالك المقبل في الدوري للإيقاف ساعة | الدوري المصري
زيدان: استبعاد بيل؟ تصرفي كان واضحا ساعة | أوروبا
باولو لـ في الجول بعد هبوط الداخلية: لن ألعب في الدرجة الثانية.. سأعود لـ الزمالك ساعة | مصر
الزمالك يعلن تشخيص إصابة عماد السيد.. والحارس يجري جراحة ساعة | الدوري المصري
هازارد: لقد حسمت قراري بشأن مستقبلي.. أخبرت تشيلسي ساعة | أوروبا
إقالة الجهاز الفني لفريق كرة اليد في الأهلي ساعة | رياضات أخرى

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لوفرين مازحا: لا نحتاج لمحمد صلاح.. والنجم المصري يرد 2 تقرير: ليفربول خسر 5 ملايين استرليني بسبب الفوز على برشلونة 3 تقرير: "بروتوكول إصابات الرأس" يبعد صلاح عن مواجهة برشلونة.. والفرعون متأثر 4 مؤتمر كلوب - تطورات إصابة صلاح.. وانتظار معجزة جديدة

قد ينال إعجابك