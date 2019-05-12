اسكواش - نور الطيب المصرية الوحيدة بنصف نهائي بطولة مانشستر

تأهلت نور الطيب المصنفة الثالثة عالميا إلى نصف نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش لتصبح المصرية الوحيدة في المربع الذهبي.

وودعت نوران جوهر المنافسة من ربع النهائي بعد الخسارة أمام أماندا صبحي بثلاثة أشواط نظيفة.

بينما فازت نور الطيب على الإنجليزية لورا ماسارو بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة استغرقت 52 دقيقة.

وتلعب نور الطيب مساء اليوم الأحد أمام الويلزية تيسني إيفانز في الدور قبل النهائي.

بينما في الجانب الآخر تلاقي الأمريكية أماندا صبحي اللاعبة النيوزلاندية جويل كينج.

ويستعد أبطال مصر للمشاركة في بطولة بريطانيا المفتوحة أحد أعرق بطولات الاسكواش في الفترة من 20 إلى 26 من الشهر الجاري.

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