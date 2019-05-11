بالفيديو - عمرو طارق يشارك في فوز ريد بولز الثلاثي على دالاس

شارك المصري عمرو طارق في انتصار فريقه نيويورك ريد بولز، على دالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

المباراة التي أقيمت على ملعب تويوتا، شهدت تسجيل كريستيان كاسيريس جونيور، وشون نيليس، وبريان وايت لأهداف ريد بولز، فيما سجّل خيسوس فيريرا هدف دالاس الوحيد.

ليرفع ريد بولز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بدوري المنطقة الشرقية، فيما تجمّد رصيد دالاس عند 17 نقطة في المركز الخامس للقسم الغربي.

عمرو طارق شارك في المباراة كاملة في مركز قلب الدفاع، ليكون هذا الظهور هو السابع للاعب أورلاندو سيتي السابق.