بالفيديو - عمرو طارق يشارك في فوز ريد بولز الثلاثي على دالاس

السبت، 11 مايو 2019 - 23:12

كتب : FilGoal

عمرو طارق - نيويورك ريدبولز

شارك المصري عمرو طارق في انتصار فريقه نيويورك ريد بولز، على دالاس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

المباراة التي أقيمت على ملعب تويوتا، شهدت تسجيل كريستيان كاسيريس جونيور، وشون نيليس، وبريان وايت لأهداف ريد بولز، فيما سجّل خيسوس فيريرا هدف دالاس الوحيد.

ليرفع ريد بولز رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثامن بدوري المنطقة الشرقية، فيما تجمّد رصيد دالاس عند 17 نقطة في المركز الخامس للقسم الغربي.

أخبار متعلقة

توخيل: نيمار ليس مؤهلا لحمل شارة قيادة باريس سان جيرمان بالفيديو - ميلان يحيي آمال دوري الأبطال بفوز صعب من أرض فيورنتينا بالفيديو - موناكو يسقط أمام نيم ويصير على بُعد هدف من ملحق الهبوط لمصالحة الجماهير.. برشلونة يواجه خيتافي بكل الأسماء المتاحة

عمرو طارق شارك في المباراة كاملة في مركز قلب الدفاع، ليكون هذا الظهور هو السابع للاعب أورلاندو سيتي السابق.

عمرو طارق نيويورك ريدبولز الدوري الأمريكي

نرشح لكم

أخر الأخبار

مباشر حسم الدوري الإنجليزي.. اللقب حائر بين سيتي وليفربول 15 دقيقة | أوروبا
بالصور - يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد ساعة | أوروبا
حسن المستكاوى مستشارا للسياسات والتطوير بأندية وادى دجلة.. وطارق راشد رئيسا للنادى ساعة | مصر
متفوقا على صلاح - فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
صراع هداف الدوري الإنجليزي - الأرقام تنصف صلاح ساعة | المحترفون
رسميا - تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 لوفرين مازحا: لا نحتاج لمحمد صلاح.. والنجم المصري يرد 2 تقرير: ليفربول خسر 5 ملايين استرليني بسبب الفوز على برشلونة 3 مدافع نيوكاسل يشكر محمد صلاح 4 أبو تريكة يكشف عن حديثه مع صلاح عقب الإصابة: "أرغب في نسيان لوفرين"

قد ينال إعجابك