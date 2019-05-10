فريق إيماجن دراجونز يحيي حفل نهائي دوري أبطال أوروبا

سيحيي فريق Imagine Dragons أو التنانين الخيالية حفلا يسبق مباشرة انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 1 يونيو.

الفريق الأمريكي العازف لموسيقى روك تقدمه شركة PEPSI ليقدم فقرة غنائية تسبق النهائي المرتقب بين الناديين الإنجليزيين توتنام وليفربول.

ويسعى توتنام خلف لقبه الأول في البطولة بينما توج ليفربول بالكأس 5 مرات سابقة أعوام 1977 و1978 و1981 و1984 و2005.

والنهائي إنجليزي خالص للمرة الثانية في التاريخ بعدما التقى مانشستر يونايتد وتشيلسي في 2008 وفاز الأول بركلات الترجيح.

وبلغ الناديان النهائي بعد سيناريو مثير شهد عودتهما من بعيد ليتفوق ليفربول على برشلونة ويقصي توتنام نادي أياكس.